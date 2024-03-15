Гаубиці M114, авіаракети і мільйони патронів. Греція готує військову допомогу Україні, - ЗМІ

Греція готується до постачання Україні нової партії військової допомоги. Йдеться про авіаційні ракети, артилерійські знаряддя і патрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на eKathimerini .

Роль Чехії

Видання зазначає, що обладнання буде закуплено Чехією і відправлено безпосередньо в Україну. Чеські та грецькі чиновники ведуть переговори про ціни на ці системи, а потім відбудеться підписання двосторонньої угоди.

Грецькі чиновники заявляють, що саме боєприпаси потрібні Україні найбільше і що її пропозиція сприятиме задоволенню потреб українців.

Що може отримати Україна

Греція повідомила чиновників Євросоюзу, які відповідають за координацію допомоги Україні, що можуть цього року можуть поставити ЗСУ через Чехію таку допомогу:

2000 ракет Zuni;

180 ракет, які успішно використовувалися Україною в протитанковій війні і перебувають у верхній частині списку українських запитів;

90 тисяч 90-мм снарядів, які використовуються також у протитанковій боротьбі, а також у зенітній зброї;

4 мільйони куль;

70 155-мм гаубиць M114 американського виробництва.

Україна вже отримувала артилерію

Видання вказує, що артилерійські установки справді надходять зі складу грецької армії, але тривалий час вважалися непотрібними для її оперативних потреб.

Однак вони вважаються корисними в протистояннях України на брудній місцевості. Це друга партія M114, яку Греція продасть Чехії для передачі Україні.

Майбутня зустріч глав Міноборони членів НАТО

Міністр оборони Нікос Дендіас наступного тижня візьме участь у зустрічі членів НАТО та інших країн, що надають озброєння Україні, в Німеччині.

Очікується, що він повторить позицію Греції про те, що потік зброї та боєприпасів необхідно зберегти, щоб допомогти Україні пережити важку весну.

Греція вже надала зенітні ракетні установки і відправила гусеничні бойові машини піхоти БМП-1 радянського виробництва в обмін на дещо сучасніші бойові машини Marder німецького виробництва.

M114

Американська польова гаубиця періоду Другої світової війни. Серійно вироблялася, під позначенням M1, з жовтня 1942 по червень 1945 року, загалом було випущено 4035 гармат цього типу. Пік виробництва у 206 гаубиць припав на червень 1944 року.

Допомога Україні від Греції

Влітку минулого року президент України Володимир Зеленський відвідав Грецію. В ході свого візиту він заявив, що Афіни тренуватимуть українських пілотів на винищувачах F-16. Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО Греції у Чорноморській акваторії.

Пізніше повідомлялося, що Греція зупиняє фінансування програм підтримки та обслуговування зенітно-ракетних комплексів радянського зразка, оскільки у майбутньому їх можуть передати Україні.

Нещодавно постійний представник Греції в НАТО Спірос Ламбрідіс сказав, що уряд Греції розглядає можливість збільшення військової допомоги Україні.