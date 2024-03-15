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Кулеба переговорив зі Столтенбергом, закликав подвоїти зусилля в допомозі Україні

П'ятниця 15 березня 2024 13:39
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Кулеба переговорив зі Столтенбергом, закликав подвоїти зусилля в допомозі Україні Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони порушили низку питань, у тому ж числі посилення допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра.

Як відзначив Кулеба, під час перемовин він подякував Столтенбергу за зусилля, що були спрямовані на забезпечення підтримки України з боку НАТО. Водночас він наголосив на важливості подвоєння міжнародних зусиль, які спрямовані на збільшення й прискорення постачання зброї, а також боєприпасів нашим військовослужбовцям.

"Ми скоординували позиції напередодні засідання Ради Україна-НАТО у квітні. Україна вітає зусилля, спрямовані на посилення ролі НАТО у забезпеченні України всім необхідним для відбиття російської агресії", - додав голова МЗС.

Снаряди для України

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм. Однак для їхньої закупівлі потрібно було зібрати кошти.

Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, 6 березня Німеччина виділила тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів, а Норвегія надала понад 150 млн доларів.

Після цього президент Чехії, що закуплені в третіх країнах світу 800 тисяч артснарядів, можуть бути поставлені Україні впродовж кількох тижнів.

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