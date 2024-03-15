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Шольц після переговорів з Туском та Макроном пообіцяв більше зброї для України

Берлін, П'ятниця 15 березня 2024 17:33
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Шольц після переговорів з Туском та Макроном пообіцяв більше зброї для України Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Канцер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції після зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном та прем'єром Польщі Дональдом Туском, що пройшла сьогодні в Берліні, заявив про посилену підтримку для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прес-конференції.

Шольц сказав, що країни будуть купувати більше зброї для України на світовому ринку. Канцлер також наголосив, що вони разом з партнерами будуть нарощувати виробництво зброї в Україні.

Німецький канцлер зауважив, що російський диктатор Володимир Путін повинен знати, що підтримка України в Європі не зменшиться, і вони будуть використовувати заморожені російські активи для фінансової підтримки України.

Веймарський трикутник

Це неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, що виникло 1991 року. У рамках групи відбуваються численні зустрічі міністрів закордонних справ і глав держав. На самітах нерідко дискутуються питання щодо України.

Зазначимо, що кілька разів у різний період часу висувалися ініціативи щодо приєднання України до відповідного союзу, і таким чином перетворення "трикутника" на "чотирикутник".

РБК-Україна повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Польщі Дональд Туск вирушать до Берліна 15 березня, щоб зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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