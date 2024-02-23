Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Обстріл України

В ніч на 23 лютого росіяни випустили по Україні 31 "Шахед", а також три зенітні ракети С-300, ракету Х-31П та дві Х-22. Сили ППО збили 23 дрони, але були влучання.

У Дніпрі "Шахед" влучив у дев'ятиповерхівку. Внаслідок удару зруйновано два останні поверхи будинку. Постраждали щонайменше вісім осіб. Однак людина загинула.

В Одесі один з уражених над морем дронів впав на будівлю підприємства в прибережній зоні міста і спричинив руйнування і пожежу. Загинули троє осіб.

Новий контрнаступ

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю FOX News заявив, що Україна буде готувати новий контрнаступ та операції на фронті. Але першочергове завдання - це оборона.

Що ще Зеленський розповів FOX News біля лінії фронту - читайте за посиланням.

Аудит армії

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що головком ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит армії. За його словами, були виявленні 8 тисяч військових, які за два роки повномасштабної війни "жодного разу не були на фронті".

Ймовірна атака РФ 24 лютого

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат не виключає, що росіяни можуть влаштувати обстріл на річницю війни. Проте він зазначає, що точної інформації немає, але українці не повинні розслаблятися.

Плани РФ щодо снарядів

За даними української розвідки, Росія цього року планує виготовити майже 3 млн артилерійських снарядів. Минулого року, за словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, РФ виготовила близько 2 млн боєприпасів калібру 122 мм та 152 мм.

Україна

Гарантії безпеки від Данії

Сьогодні до України прибула прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Вона разом з президентом Володимир Зеленським у Львові підписали угоду про гарантії безпеки. Детальніше про зміст угоди - за посиланням.

Демобілізація строковиків

Верховна рада прийняла закон, запропонований главою держави, щодо демобілізації строковиків. Документ встановлює, що строковики звільняються зі служби у запас у строки, визначені указом президента.

Індексація пенсій

Кабмін ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Виплати будуть підвищені для 10 мільйонів українців.

Пенсії збільшаться майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 гривень, а середня пенсія зросте до 5 717 гривень.

F-16

Винищувачі F-16 від Данії можуть потрапити в Україну до літа цього року. Таке сподівання висловила прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен. Вона також пояснила таку затримку з постачанням літаків.

Уряд на кордоні з Польщею

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з представниками уряду прибули на кордон з Польщею, як раніше анонсував президент Зеленський. Однак польська сторона проігнорувала пропозицію зустрічі для вирішення кризи.

Також Шмигаль запропонував Польщі план з 5 кроків для розблокування кордону між країнами.

Україна та Данія анонсували форуми

Україна та Данія домовились про проведення двостороннього форуму оборонних індустрій, а також інвестиційного форуму. Про це на прес-конференції після зустрічі з данською прем'єркою заявив Зеленський.

Світ

Другий інцидент з зерном у Польщі

Сьогодні стало відомо, що у Польщі на залізниці невідомі розкрили три зерновози та висипали український ріпак. Це був транзитний вантаж, що прямував до Німеччини.

Санкції США, ЄС та Канади

США ввели масштабний пакет санкцій проти Росії за війну в Україні та смерть російського опозиціонера Олексія Навального. До списку внеси ще 500 фізичних та юридичних осіб.

Також сьогодні офіційно ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.

Про новий санкційний пакет проти Росії оголосила сьогодні і Канада. Під обмеження потрапили оборонні заводи та помічник Путіна.

Заява Байдена про війну

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу, закликавши продовжити фінансування допомоги Україні. Йдеться про виділення 60 млрд доларів для нашої країни.

Засідання Генасамблеї ООН

Генеральна асамблея ООН зібралася на засідання до других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У засіданні взяли участь представники 64 держав, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Росія обходить санкції

Видання Nikkei дізналося, що Росія через китайську компанію імпортує компоненти для виробництва танків, вироблені в Японії і на Тайвані.