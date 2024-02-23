Данія передасть Україні F-16 до літа. Прем'єр пояснила причину затримки

Винищувачі F-16, які має передати Данія, з’являться в українському небі до літа 2024 року. Затримка пов’язана виключно з технічними моментами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Львові.

"Ми всі дуже раді, що Данія збирається надати ці винищувачі у співпраці з Нідерландами, Бельгії та США. Це дуже потужна зброя. Я сподіваюсь, що нам вдасться найближчим часом, ще до літа, побачити F-16 в повітряному просторі України", - сказала Фредеріксен.

За її словами, передача винищувачів Україні затримується виключно через технічні питання, які потребують часу для вирішення.

"Єдина причина, чому ми затримуємося з передачею F-16 Україні - це просто технічна причина, технічний момент. Бо потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів, а також навчання для F-16 набагато довше і триваліше, ніж для будь-яких інших систем зброї", - пояснила прем’єр.

Фредеріксен також нагадала, що навчання українських пілотів почалося ще в серпні, і воно проходить "дуже добре та швидко".

F-16 для України

Нагадаємо, Нідерланди та Данія очолили авіаційну коаліцію з навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Ці країни мають спеціальні авіатренажери.

У серпні 2023 року Данія розпочала навчання першої групи українських пілотів на винищувачах F-16. Йшлося тоді про вісім льотчиків. Торік у листопаді спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав, що в Данії українські пілоти вже проходять підготовку в повітрі з інструкторами на винищувачах F-16.

Нагадаємо, 18 лютого Foreign Policy повідомило, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 влітку 2024 року. Ймовірно, йдеться про червень. При цьому Ігнат, коментуючи публікації ЗМІ, нещодавно зазначав, що поки невідомо, коли Київ отримає літаки F-16. Але "процес йде", Україна переходить на винищувачі в екстреному порядку.

Своєю чергою, прем'єр Нідерландів Марк Рутте заявив, що процес передачі винищувачів F-16 Україні йде за графіком. Україна має отримати понад 20 бойових літаків.