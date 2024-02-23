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Канада ввела нові санкції проти РФ: під обмеженнями оборонні заводи та помічник Путіна

П'ятниця 23 лютого 2024 18:15
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Канада ввела нові санкції проти РФ: під обмеженнями оборонні заводи та помічник Путіна Архівне фото: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Канада сьогодні, 23 лютого, ввела нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапила низка оборонних заводів, морський порт і помічник диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Канади.

Канада вводить додаткові санкції щодо 10 фізичних і 153 юридичних осіб. Зазначається, що ці санкції зосереджені на галузях, які впливають на здатність російського уряду продовжувати незаконне та невиправдане вторгнення в Україну.

Також ці санкції спрямовані проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують російську армію за допомогою фінансів, логістики та ухилення від санкцій. Серед перерахованих осіб - помічник Володимира Путіна, а також високопоставлені чиновники приватних і державних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі.

Більшість підприємств, що потрапили під санкції, є частиною російського військово-промислового комплексу, надаючи Міністерству оборони Росії дослідження і розробки, виробництво, ремонт та інші товари і послуги.

Хто конкретно потрапив під обмеження:

  • гендиректор "Воєнторгу" Володимир Павлов;
  • помічник диктатора Ігор Левітін;
  • брати Сергій і Микола Саркісови.

Канада ввела обмеження проти оборонних підприємств

Під обмеження потрапили:

  • "Інформаційні супутникові системи імені Решетньова";
  • Авіакомплекс Ільюшина;
  • "АльфаСтрахування";
  • Новоросійський морський порт;
  • "Воєнторг";
  • Парк культури і відпочинку ЗС РФ;
  • корпорація "Вимпел";
  • "Російські Вертолітні Системи";
  • Завод "Червоний Прапор";
  • Ярославський суднобудівний завод;
  • АТ "Тульський патронний завод";
  • "Алмаз-Антей".

Посилення санкцій проти Росії

Сполучені Штати Америки сьогодні, 23 лютого, запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб.

Також Європейський союз у рамках 13-го пакета санкцій проти Росії ввів обмеження щодо низки губернаторів, "чиновників" на окупованих територіях і представників КНДР.

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