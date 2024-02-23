Україна та Данія проведуть оборонний та інвестиційний Форуми, - Зеленський

Україна та Данія домовились про проведення двостороннього форуму оборонних індустрій, а також інвестиційного форуму

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму зверненні розповів президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, під час зустрічі з прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен було обговорено питання спільного оборонного виробництва. Окрім того команди зі сторони України та Данії домовилися про проведення двостороннього форуму оборонних індустрій, а також інвестиційного форуму.

"Тобто відносини справді на висоті. Говорили сьогодні, до речі, і про конкретні терміни, коли в українському небі з’являться F-16, із якими Данія дуже, дуже допомогла", - сказав президент.

Допомога Україні від Данії

Днями прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Україна не може виграти війну без озброєнь, світ має прискоритися та збільшити підтримку.

"Ми мали б підтримувати вас набагато більше, тому що Україна не може виграти війну без озброєнь. Просто слів недостатньо", - наголосила вона.

Вже 18 лютого, наступного дня після сказаного, Данія вирішила передати Україні всю артилерію, що є в запасі, а 22 лютого уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму майже 250 млн доларів. Крім того, Данія оголосила про підписання з Україною угоди про надання гарантій безпеки на10 років.

Нагадаємо, що Данія разом з Нідерландами очолили авіаційну коаліцію з навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Ці країни мають спеціальні авіатренажери. Буквально сьогодні президент України Володимир Зеленський показав відео з тренувань українських пілотів на F-16 у данському Денмарку.

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