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Чи планує РФ масований обстріл України 24 лютого: що кажуть Повітряні сили

П'ятниця 23 лютого 2024 13:59
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Чи планує РФ масований обстріл України 24 лютого: що кажуть Повітряні сили Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Очікувати від Росії атак потрібно завжди. Тому розслаблятися не потрібно.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Очікувати від Росії якоїсь гидоти треба завжди, тому що це країна, яка намагається нас знищити. Можливо, і буде якась прив'язка до дат, а можливо і не буде. Я хочу нагадати як було торік, була перша річниця, всі чекали і 23 лютого, і 24. Тоді не було обстрілів ні 23, ні 24", - заявив він.

Ігнат нагадав, що минулого року масований обстріл був 9 березня.

"Аж на цей час було відтягнуто чергову масовану атаку. Тому розслаблятися не потрібно, ППО завжди в готовності до відбиття повітряного нападу противника", - заявив він.

Обстріл Дніпра та Одеси 23 лютого

Російські війська в ніч проти 23 лютого влаштували чергову масовану атаку по Україні. Зокрема, під удар потрапили Дніпро та Одеса. У Дніпрі через влучення ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед" у багатоповерхівку постраждали 8 осіб. А в Одесі вже відомо про трьох загиблих.

Загалом РФ атакувала Україну 31 дроном-камікадзе, 23 з яких було збито. Окрім дронів-камікадзе, ворог атакував цієї ночі також трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22. Детальніше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

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