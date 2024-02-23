ua en ru
Пт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відновлення УПЛ 23-26 лютого: повний розклад матчів вісімнадцятого туру

Київська область, П'ятниця 23 лютого 2024 11:55
UA EN RU
Відновлення УПЛ 23-26 лютого: повний розклад матчів вісімнадцятого туру Фото: "Динамівці" зустрінуться з "Металістом 1925" Віктора Скрипника (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга розпочне черговий тур другого кола сезону 2023/24 одним поєдинком у п'ятницю. Програма туру розтягнеться на чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Зимова пауза в елітному дивізіону чемпіонату України завершиться 23 лютого. У цей день на Київщині лідер першості "Кривбас" екзаменуватиме дебютанта першості – черкаський ЛНЗ (15:30).

Наступні чотири поєдинки відбудуться в неділю, 25 лютого. О 13-й годині прозвучить стартовий свисток поєдинку "Дніпра-1" проти закарпатського "Миная". У Рівному паралельно розпочнеться протистояння "Вереса" та ковалівського "Колоса". Натомість о 15:30 "Металіст 1925" із Харкова зустрінеться з київським "Динамо". Закриватимуть програму дня у Львові, де "Рух" протистоятиме житомирському "Поліссю" (18:00).

На понеділок, 26 лютого, заплановані три матчі. Луганська "Зоря" прийме "Ворсклу" з Полтави о 13:00, а паралельно "Олександрія" здаватиме іспит донецькому "Шахтарю". О 15:30 закриють тур столична "Оболонь" і "Чорноморець" з Одеси.

Поєдинки показуватиме новостворений канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та "Ланет.TV". Також телеканал показувати оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 18-го туру Прем'єр-ліги:

  • ЛНЗ – "Кривбас", 23 лютого, 15:30
  • "Дніпро-1" – "Минай", 25 лютого, 13:00
  • "Верес" – "Колос", 25 лютого, 13:00
  • "Металіст 1925" – "Динамо", 25 лютого, 15:30
  • "Рух" – "Полісся", 25 лютого, 18:00
  • "Олександрія" – "Шахтар", 26 лютого, 13:00
  • "Зоря" – "Ворскла", 26 лютого, 13:00
  • "Оболонь" – "Чорноморець", 26 лютого, 15:30

Відновлення УПЛ 23-26 лютого: повний розклад матчів вісімнадцятого туру

До слова, раніше розібрали стартові позиції топ-6 УПЛ перед відновленням сезону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верес Ворскла Динамо Оболонь УПЛ Шахтар Чемпионат Украины Днепр-1 Черноморец Заря
NEWS
"Рамштайн" та санкції. Як Захід допомагає Україні у війні з Росією: хроніка
"Рамштайн" та санкції. Як Захід допомагає Україні у війні з Росією: хроніка
DAILY
Курс на 39. Куди і чому рухається долар в Україні
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 39. Куди і чому рухається долар в Україні