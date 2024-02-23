Внаслідок удару "Шахеда" по багатоповерхівці у Дніпрі є загиблий
У Дніпрі через російський удар дроном-камікадзе "Шахед" по багатоповерхівці відомо щонайменше про одного загиблого. Його тіло дістали з-під завалів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.
"З-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав у своїй квартирі", - написав Лисак.
Фото: розбір завалів після удару по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Він висловив співчуття близьким загиблого.
При цьому, за словами голови ОВА, пошуки жінки, яка, ймовірно, була вдома під час удару, продовжуються.
Удар по багатоповерхівці у Дніпрі
Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, вночі російські окупанти вкотре атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".
Один із безпілотників ударив по багатоповерхівці в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра, внаслідок чого зруйновано верхні поверхи.
Відомо, що в результаті атаки росіян є постраждалі, але про загиблих не повідомлялося.
Більш детально про наслідки удару - у матеріалі РБК-Україна.
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