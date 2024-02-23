Шмигаль представив на кордоні з Польщею план з п'яти кроків для деблокади КПП

Україна розробила "План взаємопорозуміння" з п'яти кроків, який націлений на деблокаду кордону з Польщею. Зокрема, пропонується створити тристоронній штаб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час поїздки на кордон з Польщею.

Перший крок

За словами прем’єра, Україна погоджується з обмеженнями, які запропонувала запровадити Європейська комісія щодо аграрного експорту. Заходи представили разом з продовженням безмитної торгівлі між Євросоюзом та нашою країною.

Йдеться, зокрема, про такі товари, як м'ясо птиці, яйця та цукор.

"Україна експортує до ЄС ці товари без квот та мит в обсягах не більше, ніж у середньому у 2022 та 2023 роках. Якщо експортуватиме більше, повертаються обмеження", - пояснив Шмигаль.

Він додав, що Україна готова продовжити механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшнику та ріпаку до Польщі. Без дозволу Варшави товари не надсилатимуть до країни.

Другий крок

Шмигаль розповів, що Україна хоче запропонувати ЄК провести невідкладний скринінг кластерів аграрної політики та транспорту. Це необхідно, щоб зняти маніпуляції щодо якості української продукції.

Такий скринінг потрібно розпочати вже з 4 березня.

Також, як уточнив глава Кабміну, Україна хоче повної лібералізації торгівлі з ЄС.

Третій крок

Шмигаль заявив, що Україна хоче запропонувати польському уряду ухвалити спільне звернення до ЄК із закликом зупинити російський аграрний експорт до ЄС.

За 11 місяців минулого року країна-агресор продала до Європи агропродукцію вартістю 2,5 млрд євро.

При цьому обсяг російського експорту продовольства у 2023 році зріс порівняно з 2022 роком.

"Російський експорт продовольства до ЄС зростає під час війни! Це не нормально, і це потрібно зупинити!" - наголосив прем'єр.

Також, за його словами, наша країна планує запропонувати ЄК ввести додаткові обмеження та посилений моніторинг на аграрний імпорт з третіх країн, оскільки питання не в Україні і "справедливо озирнутися навколо".

Україна також звертається до ЄК з проханням про запуск спільного контролю на кордоні України та країн ЄС, а також розширення пілотного проекту щодо обміну митною інформацією.

Четвертий крок

Шмигаль розповів, що наша країна пропонує створити тристоронній штаб: Україна, Польща та Єврокомісія під співголовуванням аграрних міністерств України та Польщі і представника ЄК. До роботи хочуть залучити українські та польські аграрні асоціації.

Такий штаб має працювати цілодобово та вирішувати всі непорозуміння між країнами.

Глава уряду наголосив, що наша країна готова говорити з польськими фермерами та польськими чиновниками.

П'ятий крок

Як зазначив Шмигаль, блокада польського кордону загрожує нацбезпеці України.

Він зазначив, що вдячний польському уряду за позицію щодо забезпечення пропуску через кордон боєприпасів, військового обладнання, гумдопомоги та медичних засобів.

"Вважаємо, що такий підхід має бути поширений на критично необхідне Україні пальне", - уточнив прем'єр.

Шмигаль очікує, що рішення у питанні пропуску через кордон інших товарів знайде тристоронній штаб. Оскільки зараз на кордоні стоять понад 9 тисяч вантажівок і питання треба терміново вирішувати.

"Тристоронній штаб має працювати цілодобово, і питання блокування кордону має бути вирішене значно раніше, ніж 28 березня - дати, коли має відбутися спільне засідання урядів України та Польщі. В іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску", - наголосив глава уряду.

Блокада кордону з Польщею

Нагадаємо, нещодавно польські фермери відновили блокаду всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Такі дії значно ускладнюють експорт нашої країни.

Більш детально про ситуацію на кордоні - у матеріалі РБК-Україна.