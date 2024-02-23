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Тисячі військових ще не були на фронті. Сирський проводить аудит Сил оборони, - Арахамія

П'ятниця 23 лютого 2024 10:25
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Тисячі військових ще не були на фронті. Сирський проводить аудит Сил оборони, - Арахамія Фото: голова фракції СН Давид Арахамія (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський проводить аудит Сил оборони, оскільки тисячі військових, які є на обліку, ще не воювали.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Теми з Мосейчук".

За його словами, під час аудиту були виявленні цілі підрозділи українських військових, які за два роки повномасштабної війни "жодного разу не були на фронті".

При цьому, зазначив Арахамія, кількість таких військових обчислюється тисячами.

"Вже умовно знайдено 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального штабу і не воювали… За результатами завершення аудиту, я вважаю, що цифра буде набагато більшою", - заявив він.

Нардеп додав, що ці підрозділи вже отримали накази й готуються відправитися на фронт для підсилення чи підміни.

Ситуація на фронті 23 лютого

За даними ранкового зведення Генштабу ЗСУ, протягом доби на фронтах в Україні відбулося 101 бойове зіткнення. Російські загарбники тиснуть і намагаються штурмувати населені пункти на Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та трьох зенітних ракетних комплексах ворога.

Крім того, підрозділами ракетних військ ЗСУ було завдано ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одному логістичному хабу, двох засобах протиповітряної оборони та одній наземній станції управління БпЛА інтервентів.

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