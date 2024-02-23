Попри санкції. Росія закуповує деталі для танків Т-72 в Японії і на Тайвані, - Nikkei

Російський виробник зброї закуповує компоненти в Японії і на Тайвані для виробництва танків. Для цього використовується компанія в Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei .

За даними видання, людина, пов'язана з урядом Білорусії, відкрила компанію в Китаї після лютого 2022 року, а російський виробник зброї продовжив імпортувати деталі через Китай.

"Інформація показує, що санкції, спрямовані проти російської військової промисловості, не працюють ефективно через торгівлю через третю країну", - пише видання.

Йдеться про компанію Shenzhen 5G High-Tech Innovation у китайській провінції Гуандун. Вона почала закуповувати прецизійні деталі для двигунів, датчиків та іншого обладнання, необхідного для виробництва танків та іншої зброї.

Компоненти закуповували через компанію в Білорусі

До числа деталей, придбаних Shenzhen 5G, входять деталі, виготовлені японськими Metrol та Oriental Motor. Передбачається, що Shenzhen 5G закупив запасні частини в інших китайських компаній.

Далі компанія відправила деталі білоруському виробнику озброєння SALEO і ТОВ "Лабораторія адитивних технологій". Усі ці структури перебувають під контролем режиму Олександра Лукашенка.

У травні 2023 року деталі датчиків, вироблені Metrol, були експортовані в SALEO за ціною 16 035 юанів (2228 доларів) за одиницю.

Пізніше компоненти відправляють у РФ

Збройові підприємства Білорусі та Росії виробляють ключові компоненти для танків, використовуючи прецизійні прилади, які закуповують в Азії компанії SALEO.

Їх відправляють російському виробнику танків "Уралвагонзаводу" для виробництва Т-72, Т-90 та інших основних російських танків.

Також необхідні компоненти закуповували у тайванської компанії Attoptic. Платежі не вдавалося здійснити через санкції США, тому товар відправили до Грузії.

Реакція компаній в Японії

Компанія Metrol повідомила виданню, що ніколи не укладала прямих угод з Shenzhen 5G. Вона заявила, що попросить клієнтів не перепродавати її датчики Shenzhen 5G і може припинити їх постачання, якщо вони відмовляться співпрацювати.

Oriental Motor також повідомила Nikkei, що не бере участі в прямих угодах з Shenzhen 5G, і заявила, що ретельно дотримується закону про експортний контроль.

РФ може продовжити обходити санкції

Нещодавно влада США і Великої Британії повідомила, що компанію Shenzhen 5G використовували для обходу санкцій, щодо неї незабаром можуть бути введені обмеження.

"Але оскільки Росія напевно створить ще одну фіктивну компанію в третій країні, буде вкрай складно перекрити всі маршрути постачань високотехнологічних товарів, що перебувають під забороною", - йдеться в матеріалі.

Посилення санкцій проти Росії

Сполучені Штати Америки сьогодні, 23 лютого, запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб.

Також Європейський союз у рамках 13-го пакета санкцій проти Росії ввів обмеження щодо низки губернаторів, "чиновників" на окупованих територіях і представників КНДР.