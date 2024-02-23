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Жога, губернатори РФ і міністр оборони КНДР. Стало відомо, хто потрапив до списку санкцій ЄС

П'ятниця 23 лютого 2024 16:25
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Жога, губернатори РФ і міністр оборони КНДР. Стало відомо, хто потрапив до списку санкцій ЄС Архівне фото: Артем Жога і Володимир Путін (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз у межах 13-го пакета санкцій проти Росії запровадив обмеження щодо низки губернаторів, "чиновників" на окупованих територіях і представників КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал Європейського союзу.

Окупаційні чиновники та колаборанти

ЄС запровадив санкції проти:

  • голови "парламенту ДНР" Артема Жоги;
  • голови "уряду Херсонської області" Андрія Олексієнка,
  • "міністра праці та соціальної політики" Алли Бархатнової, "міністра промисловості" Семена Машкауцана;
  • т.в.о. "міністра охорони здоров'я області" Артиша Сата; "міністра освіти" Олексія Галченкова;
  • "міністра інформаційної політики" Євгена Брикова; "міністра освіти, науки і молоді Республіки Крим" Валентини Лаврик;
  • заступника голови кримської "Державної ради" Володимира Бобкова;
  • голови "адміністрації міста Євпаторія" Олени Демидової;
  • "судді Київського районного суду" міста Сімферополя Ольги Кузнєцової.

Російські губернатори

Під санкції потрапили:

  • губернатор Ханти-Мансійського автономного округу - Югри - Наталія Комарова;
  • губернатор Пензенської області Олег Мельниченко;
  • губернатор Рязанської області Павло Малков;
  • губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков;
  • губернатор Тульської області Олексій Дюмін.

Під обмеження потрапили чиновники з інших країн

  • міністр оборони КНДР Кан Сун Нам;
  • генеральний секретар Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов;
  • голова Новополоцького міськвиконкому Дмитро Демидов;
  • член паралімпійської збірної Білорусі Олексій Талай.

Нові санкції ЄС проти Росії

21 лютого стало відомо, що посли країн Європейського союзу прийняли 13 пакет санкції проти Росії. 22 лютого посол ЄС в Україні Катарина Матернова зазначала, що Європейський союз 23 лютого прийме 13-й пакет санкцій проти Росії за її війну в Україні.

Сьогодні Європейський союз ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.

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