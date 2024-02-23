Жога, губернатори РФ і міністр оборони КНДР. Стало відомо, хто потрапив до списку санкцій ЄС
Архівне фото: Артем Жога і Володимир Путін (рос ЗМІ)
Європейський союз у межах 13-го пакета санкцій проти Росії запровадив обмеження щодо низки губернаторів, "чиновників" на окупованих територіях і представників КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал Європейського союзу.
Окупаційні чиновники та колаборанти
ЄС запровадив санкції проти:
- голови "парламенту ДНР" Артема Жоги;
- голови "уряду Херсонської області" Андрія Олексієнка,
- "міністра праці та соціальної політики" Алли Бархатнової, "міністра промисловості" Семена Машкауцана;
- т.в.о. "міністра охорони здоров'я області" Артиша Сата; "міністра освіти" Олексія Галченкова;
- "міністра інформаційної політики" Євгена Брикова; "міністра освіти, науки і молоді Республіки Крим" Валентини Лаврик;
- заступника голови кримської "Державної ради" Володимира Бобкова;
- голови "адміністрації міста Євпаторія" Олени Демидової;
- "судді Київського районного суду" міста Сімферополя Ольги Кузнєцової.
Російські губернатори
Під санкції потрапили:
- губернатор Ханти-Мансійського автономного округу - Югри - Наталія Комарова;
- губернатор Пензенської області Олег Мельниченко;
- губернатор Рязанської області Павло Малков;
- губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков;
- губернатор Тульської області Олексій Дюмін.
Під обмеження потрапили чиновники з інших країн
- міністр оборони КНДР Кан Сун Нам;
- генеральний секретар Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов;
- голова Новополоцького міськвиконкому Дмитро Демидов;
- член паралімпійської збірної Білорусі Олексій Талай.
Нові санкції ЄС проти Росії
21 лютого стало відомо, що посли країн Європейського союзу прийняли 13 пакет санкції проти Росії. 22 лютого посол ЄС в Україні Катарина Матернова зазначала, що Європейський союз 23 лютого прийме 13-й пакет санкцій проти Росії за її війну в Україні.
Сьогодні Європейський союз ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.