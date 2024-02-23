Шмигаль із групою міністрів прибули на кордон, але польська сторона проігнорувала

Українська урядова делегація сьогодні прибула на кордон, однак колеги з Польщі її проігнорували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля .

"Останні пів року ми живемо в умовах постійної блокади українського кордону з боку Польщі. Блокади, яка вдарила по нашій економіці та нашим можливостям краще захищатися", - йдеться у повідомленні.

За його словам, місяць тому в Києві прем’єр-міністр Дональд Туск говорив про те, що Польща є найнадійнішим, найважливішим союзником України в цій смертельній сутичці зі злом.

"Місяць тому ми погоджувалися, що блокування кордону шкодить нашим країнам і що важливо не допустити подібних інцидентів.

Пройшов місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер ми бачимо відверті провокації", - додав Шмигаль.

Делегація з Польщі не приїхала на кордон

Прем'єр України додав, що розуміє складнощі, з якими стикається польський уряд. І українська сторона готова допомогти у вирішенні цієї ситуації, йде на зустріч.

Фото: Українська делегація (t.me/Denys_Smyhal)

Президент Володимир Зеленський запропонував керівництву Польщі майданчик, щоб домовитися і знайти компроміс. Тут, на кордоні, як рівні партнери та союзники. Тому представники уряду прибули на кордон, а саме:

віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанишина;

віцепрем'єр-міністр із відновлення Олександр Кубраков; міністр внутрішніх справ Ігор Клименко;

міністр агропромислового комплексу Микола Сольський;

заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс;

заступник міністра економіки Тарас Качка;

заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач;

голова Державної прикордонної служби генерал Сергій Дейнеко;

керівник Державної митної служби Сергій Звягінцев.

"Але, на жаль, така зустріч із польськими урядовцями сьогодні не відбулася", - написав глава уряду України.

Блокада кордону із Польщею

Нагадаємо, нещодавно польські фермери відновили масові протести на українському кордоні. Вони блокують проїзд вантажівок через пункти пропуску, що прямо впливає на український експорт.

21 лютого президент України Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску та президенту Польщі Анджею Дуді організувати зустріч чиновників на кордоні, щоб знайти спосіб вирішити таку проблему.

Більш детально про ситуацію на кордоні - у матеріалі РБК-Україна.