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Офіційно. Україна та Данія підписали угоду про гарантії безпеки

Львів, П'ятниця 23 лютого 2024 14:14
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Офіційно. Україна та Данія підписали угоду про гарантії безпеки Фото: Метте Фредеріксен і Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна підписала з Данією безпекову угоду. Це перша країни за межами G7, яка надала гарантії безпеки Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкву у Facebook.

Сьогодні у Львові президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Жовква зазначає, що у 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, Данський Фонд на підтримку України у 2023-2028 роках виділив 8,5 млрд євро.

Офіційно. Україна та Данія підписали угоду про гарантії безпеки

Фото: Метте Фредеріксен і Володимир Зеленський (facebook.com/igor.zhovkva)

Особливості угоди

Угода містить класичні положення щодо підтримки майбутнього членства України в ЄС і НАТО, шляху реформ, співробітництва в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки, кібербезпеки, відновлення України, а також питання санкцій та притягнення агресора до відповідальності. Крім цього є потужний військовий блок.

Жовква зазначає, що Данія зобов'язується підтримувати коаліцію щодо F-16, зокрема, надати літаки, боєприпаси, тренажери, а також підтримувати довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні.

Також йдеться про розбудову морського флоту, розмінування, надання безпілотників, засобів зв'язку, радарів та обладнання для виявлення.

Термін дії угоди - десять років, як й інших угод, які вже уклала Україна.

Повний текст угоди України та Данії - за посиланням.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналося ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Україні в разі повторної агресії РФ.

12 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва з робочим візитом. У столиці України він підписав з президентом Володимиром Зеленським історичну угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона вже набула чинності і діятиме протягом 10 років.

Під час візиту до Європи президент Володимир Зеленський підписав відповідні угоди з Німеччиною та Францією. Також наразі ведуться переговори з Канадою, Італією та іншими країнами.

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