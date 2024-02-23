ua en ru
Пт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Генасамблея ООН зібралася до других роковин вторгнення РФ в Україну: трансляція

П'ятниця 23 лютого 2024 17:23
UA EN RU
Генасамблея ООН зібралася до других роковин вторгнення РФ в Україну: трансляція Фото: ООН (flickr by Patrick Gruban)
Автор: Наталія Кава

У п'ятницю, 23 лютого, Генеральна асамблея ООН проводить засідання з питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". У засіданні беруть участь представники 64 держав.

Як повідомляє РБК-Україна, трасляцію веде "Суспільне".

Від України на засіданні присутній голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Генеральна асамблея ООН планує обговорити ситуацію на тимчасово окупованих територіях України.

Всього на засіданні виступлять представники 64 держав. А візьмуть участь щонайменше 25 міністрів з різних країн світу. Вона розпочалась о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).

Воєнні злочини росіян в Україні

Нагадаємо, раніше у грудні було зафіксовано на відео використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення в Запорізькій області. В медіа ширилися кадри, на яких росіяни ведуть полонених беззбройних бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, та прикриваються ними.

Також нагадаємо, що 6 березня мережу сколихнуло відео, яке опублікували російські окупанти. Загарбники зняли те, як розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".

Україна передала представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй верифікований відеозапис, на якому зафіксовано використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення. Проте міжнародні інституції проігнорували інформацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
NEWS
Вибори, Залужний, США та шлях до миру. Що Зеленський розповів FOX News біля лінії фронту
Вибори, Залужний, США та шлях до миру. Що Зеленський розповів FOX News біля лінії фронту
DAILY
Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів