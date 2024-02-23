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Кабмін затвердив розмір індексації пенсій з 1 березня: скільки платитимуть

Україна, П'ятниця 23 лютого 2024 12:27
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Кабмін затвердив розмір індексації пенсій з 1 березня: скільки платитимуть Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Виплати будуть підвищені для 10 мільйонів українців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 гривень, а середня пенсія зросте до 5 717 гривень", - сказав він

Шмигаль пояснив, що розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні.

"Індексація торкнеться більше 10 мільйонів наших громадян: 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч чорнобильців", - сказав він.

Прем'єр також повідомив, що з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

"Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій", - додав Шмигаль.

Індексація пенсій

Нагадаємо, згідно з проектом постанови Кабміну, індексацію пенсій у 2024 році планується провести з коефіцієнтом 1,079. Мінімальний розмір підвищення складе 100 гривень, максимальний - 1 577 гривень.

Індексація на 7,9% стосується пенсій, призначених до 2021 року. Рівень підвищення пенсій, призначених у 2021-2023 роках, становитиме 100 гривень.

Індексація з 1 березня буде проведена пенсіонерам, які сплачують страхові внески, військовим, чорнобильцям з інвалідністю, які одержують страхові виплати постраждалим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

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Індексація зарплат і пенсій
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