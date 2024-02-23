США ввели санкції проти платіжної системи "Мир", банків і посла РФ у Білорусі: повний список
Сполучені Штати Америки сьогодні, 23 лютого, запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.
Найбільший пакет санкцій за час війни
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує санкції щодо майже 300 фізичних та юридичних осіб.
"Разом із діями Державного департаменту США це найбільша кількість санкцій, запроваджених з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - йдеться в заяві.
Також США запровадили санкції щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності РФ вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу.
Фізичні особи
Під обмеження США потрапили:
- посол РФ у Білорусі Борис Гризлов;
- держсекретар "Союзної держави" Дмитро Мезенцев;
- міністр Чеченської Республіки з національної політики, зовнішніх зв'язків, преси та інформації Ахмед Дудаєв;
- гендиректор ОКБ "Новатор" Фарід Абдрахманов;
- голова "військово-цивільної адміністрації Харківської області" Віталій Ганчев;
- генеральний директор "Туламашзаводу" Євген Дронов;
- начальник УФСВП по Ямало-Ненецькому автономному округу Ігор Ракітін;
- гендиректор із нових виробництв АТ "Особлива економічна зона ППТ "Алабуга" Сергій Алексєєв;
- член ПВК "Вагнера" Андрій Трошев;
- депутат парламенту Молдови Марина Таубер;
- громадянин Молдови Валерій Копейчин;
- директор білоруського АТ "558 Авіаційний ремонтний завод" Павло Пінігін.
Юридичні особи
Вашингтон запровадив санкції проти російського акціонерного товариства "Особлива економічна зона промислового виробництва "Алабуга", яке підтримує контракти з російськими військовими на складання дронів "Герант-2", що були відправлені з Ірану, одночасно збільшуючи вітчизняні виробничі потужності з виробництва багатьох компонентів для іранської армії.
Також Мінфін США націлився на основну фінансову інфраструктуру Росії. Під обмеження потрапило акціонерне товариство "Національна система платіжних карт" яке є державним оператором російської національної платіжної системи "Мир".
Хто ще потрапив під санкції:
- виробник автомобілів бренду Aurus;
- Росгеологія;
- "Газпром космічні системи";
- "Русхімальянс", яка виступає оператором проєкту будівництва комплексу з переробки та скраплення газу в Усть-Лузі;
- IT-компанії "Т1" і "Ред Софт";
- суднобудівний комплекс "Зірка";
- приватна збройова компанія Lobaev Arms;
- СПБ банк і банк "Авангард";
- золотодобувна компанія "Південуралзолото".
Ухилення від санкцій
Крім фізичних і юридичних осіб, які перебувають у Росії, у Мінфіні США продовжують переслідувати осіб за межами РФ, які сприяють, організовують, беруть участь та в інший спосіб підтримують передачу критично важливих технологій і обладнання на російську військово-промислову базу.
До сьогоднішнього списку санкцій потрапили експортери з третіх країн і переправники технологій, обладнання та запчастин у Росію, експедитора, який займається поставками зброї в Росію, а також транснаціональну мережу з відмивання грошей, що сприяє незаконному переміщенню продукції російського походження.
Загалом сьогодні під обмеження потрапили 26 юридичних і фізичних осіб із третіх країн в 11 країнах, включно з Китайською Народною Республікою, Сербією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Ліхтенштейном.
Санкції США проти Росії
Нещодавно у США анонсували новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження мали стосуватися її оборонної промисловості та покликані скоротити експортний потенціал.
У Держдепартаменті США повідомили, що санкції матимуть "нищівний характер".
Сьогодні президент США Джо Байден заявив, що країна запровадила масштабний пакет санкцій проти Росії за війну в Україні та смерть російського опозиціонера Олексія Навального.
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