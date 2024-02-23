Україна буде готувати новий контрнаступ і операції, - Зеленський

Україна буде готувати новий контрнаступ та операції на фронті. Але оборона - це зараз першочергове завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Fox News.

Глава держави зазначив, що оборона - це велике завдання та виклик у війні з такою великою країною, як Росія.

Коментуючи питання контрнаступу у 2023 році і очікувань того, що він мав бути ефективнішим, Зеленський сказав, що у першу чергу потрібно думати про життя військових, бо у разі втрати солдатів Україна втратить все.

"Оборона - це завдання номер один. Будемо продовжити нашу успішну історію у Чорному морі. Я не буду глибоко вдаватися у деталі, але ми готуємо деякі сюрпризи для Росії. Це дуже важливо. Південь важливий. Захист сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів, теж дуже важливий. Звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нові операції. Звісно, я не кажу, що ми будемо просто стояти. Це залежить від багатьох речей", - заявив президент.

Зеленський на питання про те, чи був би контрнаступ успішнішим, якби Україна вчасно отримала зброю, закликав не згадувати минуле, а думати про теперішнє. Він додав, що Україна потребує систем для ППО Patriot, далекобійної зброї тощо.

На думку глави держави, зараз ситуація на фронті не справедлива, сили не рівні.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, влітку українські військові провели контрнаступ на сході та півдні Україні. Вдалося деокупувати понад десяток населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

Натомість зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники захопили Авдіївку після місяців важких боїв, також посилили атаки у районі Куп'янська.

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