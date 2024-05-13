Вибух в багатоповерхівці Бєлгорода та заміна Шойгу: новини за вихідні

Цими вихідними в російському Бєлгороді вибухнув під'їзд багатоповерхівки, а російський диктатор Володимир Путін вирішив замінити міністра оборони Сергія Шойгу.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
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Поліція потрапила під обстріл під час евакуації поранених у прифронтовій Красногорівці;
РФ долучає строковиків, щоб створити враження масовості на полі бою.
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Військові показали момент знищення танку з окупантами під Авдіївкою;
Генштаб оновив втрати Росії.
В неділю, 12 травня, російський диктатор вирішив змінити міністра оборони Сергія Шойгу. На заміну він запропонував обрати першого заступника голови уряду Російської Федерації Андрія Бєлоусова.
Детальніше про зміни керівництва в силовому блоці Російської Федерації та про Бєлоусова можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
У російському Бєлгороді 12 травня обвалився під'їзд багатоповерхівки. Пізніше, коли на місці працювали працівники МНС, впав дох будівлі. Під'їзд було зруйновано з десятого до першого поверху.
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Детальніше можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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