ГУР опублікувало список пілотів РФ, які обстрілюють Україну "Кинджалами"
Розвідники дізналися імена російських пілотів, які обстрілюють територію України "Кинджалами". У списку 29 льотчиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
"Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.
Крім того, ГУР ідентифікувало сім офіцерів з числа технічного персоналу полку.
Що відомо про цю військову частину окупантів?
Як вдалось з'ясуваати розвідникам, 44 оап ОсП (в/ч 83122) було сформовано 1 грудня 2021 року. Місце постійної дислокації - аеродром "Саваслєйка" Нижньогородської області РФ. Полк має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків - винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К.
Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.
Що відомо про ракету "Кинджал"
В ГУР нагадали, що авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 "Кинджал" має бойову частину 500 кг, також можливе ядерне озброєння. Основне призначення - нанесення максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км. Гіперзвукова швидкість польоту ракети на кінцевій ділянці досягається за рахунок розгону літака-носія до надзвукових параметрів (тобто МіГ-31К виконує роль "першого ступеню").
З більш детальним списком ідентифікованих російських пілотів можна ознайомитись за посиланням.
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Обстріли РФ по Україні
У липні 2022 року повідомлялося, що Росія під час обстрілів території України використовувала всі види ракет, які є.
Зокрема, про застосування ракет типу "Кинджал" стало відомо у березні 2022 року.
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