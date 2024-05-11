Поліція потрапила під обстріл під час евакуації поранених у прифронтовій Красногорівці

Фото: поліція потрапила під обстріл у Красногорівці (Віталія Носач, РБК-Україна)

Поліцейські потрапили під обстріл у прифронтовій Красногорівці Донецької області. Це сталося під час евакуації поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Зазначається, що "Білі янголи" потрапили під прицільний удар росіян у Красногорівці. Ворожі снаряди поцілили за 100 метрів від автомобіля, де в цей момент правоохоронці допомагали сісти місцевим мешканцям. Поліцейським вдалося швидко вивезти поранених з-під вогню ворога. "Екіпаж поліції "Білий Янгол", ризикуючи життям, продовжує вивозити мирних жителів із палаючої Красногорівки. З кожним днем все більше людей просять порятунку", - йдеться у повідомленні. Бої за Красногорівку Варто зазначити, що росіяни протягом вже близько двох місяців штурмують місто Красногорівка, яке знаходиться на шляху до Курахового. Місто контролюють українські війська. скриншот deepstatemap.live