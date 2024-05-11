Поліція потрапила під обстріл під час евакуації поранених у прифронтовій Красногорівці
Поліцейські потрапили під обстріл у прифронтовій Красногорівці Донецької області. Це сталося під час евакуації поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.
Зазначається, що "Білі янголи" потрапили під прицільний удар росіян у Красногорівці. Ворожі снаряди поцілили за 100 метрів від автомобіля, де в цей момент правоохоронці допомагали сісти місцевим мешканцям.
Поліцейським вдалося швидко вивезти поранених з-під вогню ворога.
"Екіпаж поліції "Білий Янгол", ризикуючи життям, продовжує вивозити мирних жителів із палаючої Красногорівки. З кожним днем все більше людей просять порятунку", - йдеться у повідомленні.
Бої за Красногорівку
Варто зазначити, що росіяни протягом вже близько двох місяців штурмують місто Красногорівка, яке знаходиться на шляху до Курахового. Місто контролюють українські війська.
скриншот deepstatemap.live
Як відомо, окупантам вдалося зайти до південної частини Красногорівки, бої точаться на території місцевого заводу. За словами представників ЗСУ, росіяни заблоковані та відрізані від постачання БК.
Військовий експерт у коментарі РБК-Україна пояснив, за якої умови ЗСУ можуть втратити Красногорівку. Детальніше про це - у нашому матеріалі.
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