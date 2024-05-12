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ГУР атакувало три військові об'єкти на території Росії, - джерела

Волгоград, Неділя 12 травня 2024 09:46
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ГУР атакувало три військові об'єкти на території Росії, - джерела Ілюстративне фото: ГУР атакувало три важливі об'єкти на території Росії (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

На території Росії в ніч на 12 травня були атаковані три важливі об'єкти. За цією операцією стояло Головне управління розвідки Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як зазначають джерела, цієї ночі був атакований Волгоградський нафтопереробний завод.

Крім того, була атакована нафтобаза "Калуганефтепродукт" у населеному пункті Людинове, а також Новолипецький металургійний комбінат.

За словами джерел, військові цілі уражено. Ці всі атаки - операція ГУР.

Варто додати, що вказані російські об'єкти раніше вже були атаковані українськими спецслужбами. До прикладу, Новолипецький металургійний комбінат щонайменше двічі був під прицілом українських безпілотників.

Один з найбільших подібних заводів Росії, який працює на окупаційні війська, атакували у лютому та квітні 2024 року. За даними ЗМІ, там вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.

Вибухи у Росії 12 травня

Жителі Волгоградської області цієї ночі скаржилися на вибухи, які пролунали у Червоноармійському районі. Як відомо, вибухи були на місцевому НПЗ, після цього там виникла пожежа.

У мережі зазначали, що нафтопереробний завод атакували дрони.

Інші атаки на НПЗ

Як повідомляли джерела РБК-Україна, минулої ночі дрони ГУР також атакували Волгоградський нафтопереробний завод. Він належить "Лукойлу".

За даними джерел, постраждали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6, також було пошкоджено кабель керування повітряними холодильниками і димову трубу печі П-1.

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Російська Федерація НПЗ Головне управління розвідки ГУР
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