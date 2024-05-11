Російські військовослужбовці відмовляються атакувати Харків – "АТЕШ"

Військовослужбовці одного з відділень мотострілецького батальйону 44 армійського корпусу ЗС РФ навідріз відмовилися йти на штурм у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Зважаючи на це, коли на техніку були нанесені нові знаки у вигляді ромба з хрестом і віддано наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування. (Розпізнавальні знаки, до речі, наносяться власним коштом) Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші ", - йдеться у повідомленні.

За його словами, окупанти з цього підрозділу добре знають про якісні укріплення на російсько-українському кордоні. Також вони були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій із боку російських військ.

Партизани пишуть, що отримали інформацію від свого агента, який служить у вказаному батальйоні.

Нагадаємо, на початку травня заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скибицький заявив, що Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області. За його словами, росіяни не мають достатньо сил, щоб захопити Харків чи Суми, проте можлива "операція для входу та виходу".

Вже 10 травня російські окупанти під прикриттям бронетехніки намагалися прорвати оборону ЗСУ у Харківській області. Поточна ситуація – за даними Генштабу.

За даними Reuters, російські війська хочуть відтіснити захисників України на 10 кілометрів від російського кордону з метою створення буферної зони.

У РНБО заявили, що росіяни мають ресурси на загострення дій у прикордонних районах області, але про наступ на Харків не йдеться.

У США вважають, що окупанти можуть готуватися до того, щоб провести масштабніший наступ на Харків.

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