Багатоповерхівку у Бєлгороді могли підірвати зсередини, - OSINT-аналітики
Багатоповерхівку у Бєлгороді могли підірвати зсередини. Це означає, що звинувачення росіян щодо причетності України - фейкові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітика та військового оглядача Tendar у Twitter.
"У Бєлгороді підірвали житловий будинок. Протягом цієї війни я бачив багато вражених житлових будинків, і я майже впевнений, що цей зовсім інший. Схема вибуху вказує на вибух зсередини будівлі", - зазначив дослідник.
Як пояснив аналітик, на опублікованих у мережі кадрах не помітно жодної ракети, що падає, а лише дим та уламки, які розлітаються.
"Це має всі ознаки того, що сталося в 1999 році в Москві, коли ФСБ Росії підірвала багатоповерхові будинки, щоб "виправдати" війну в Чечні", - додав аналітик.
An apartment building was blown up in Belgorod.— (((Tendar))) (@Tendar) May 12, 2024
Over the course of this war I have seen a lot of residential building being hit and I’m pretty certain that this one is completely different. The explosion pattern indicates an explosion from inside the building. I don’t see any… pic.twitter.com/YEEX2lRiUq
Що сталося у Бєлгороді
У російському Бєлгороді сьогодні, 12 травня, обвалився під'їзд багатоповерхівки. Коли на місці працювали працівники МНС, впав також дох будівлі. Будинок було зруйновано з десятого до першого поверху.
Під завалами можуть бути люди. Росіяни вже повідомляють про постраждалих. При цьому Москва назвала інцидент у Бєлгороді "терактом" і звинуватила Україну. У Міноборони РФ стверджують, що нібито будинок було пошкоджено уламком однієї зі збитих ракет "Точка-У".
В Україні вважають, що у Бєлгороді міг статися побутовий вибух, але також не виключається провокація.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.