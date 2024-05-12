Багатоповерхівку у Бєлгороді могли підірвати зсередини, - OSINT-аналітики

Багатоповерхівку у Бєлгороді могли підірвати зсередини. Це означає, що звинувачення росіян щодо причетності України - фейкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітика та військового оглядача Tendar у Twitter.

"У Бєлгороді підірвали житловий будинок. Протягом цієї війни я бачив багато вражених житлових будинків, і я майже впевнений, що цей зовсім інший. Схема вибуху вказує на вибух зсередини будівлі", - зазначив дослідник.

Як пояснив аналітик, на опублікованих у мережі кадрах не помітно жодної ракети, що падає, а лише дим та уламки, які розлітаються.

"Це має всі ознаки того, що сталося в 1999 році в Москві, коли ФСБ Росії підірвала багатоповерхові будинки, щоб "виправдати" війну в Чечні", - додав аналітик.