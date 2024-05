Багатоповерхівку у Бєлгороді могли підірвати зсередини, - OSINT-аналітики

"У Бєлгороді підірвали житловий будинок. Протягом цієї війни я бачив багато вражених житлових будинків, і я майже впевнений, що цей зовсім інший. Схема вибуху вказує на вибух зсередини будівлі", - зазначив дослідник.

Як пояснив аналітик, на опублікованих у мережі кадрах не помітно жодної ракети, що падає, а лише дим та уламки, які розлітаються.

"Це має всі ознаки того, що сталося в 1999 році в Москві, коли ФСБ Росії підірвала багатоповерхові будинки, щоб "виправдати" війну в Чечні", - додав аналітик.

An apartment building was blown up in Belgorod.



Over the course of this war I have seen a lot of residential building being hit and I’m pretty certain that this one is completely different. The explosion pattern indicates an explosion from inside the building. I don’t see any… pic.twitter.com/YEEX2lRiUq