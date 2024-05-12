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Багатоповерхівку у Бєлгороді могли підірвати зсередини, - OSINT-аналітики

Бєлгород, Неділя 12 травня 2024 15:14
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Багатоповерхівку у Бєлгороді могли підірвати зсередини, - OSINT-аналітики Фото: будинок у Бєлгороді могли підірвати зсередини (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

Багатоповерхівку у Бєлгороді могли підірвати зсередини. Це означає, що звинувачення росіян щодо причетності України - фейкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітика та військового оглядача Tendar у Twitter.

"У Бєлгороді підірвали житловий будинок. Протягом цієї війни я бачив багато вражених житлових будинків, і я майже впевнений, що цей зовсім інший. Схема вибуху вказує на вибух зсередини будівлі", - зазначив дослідник.

Як пояснив аналітик, на опублікованих у мережі кадрах не помітно жодної ракети, що падає, а лише дим та уламки, які розлітаються.

"Це має всі ознаки того, що сталося в 1999 році в Москві, коли ФСБ Росії підірвала багатоповерхові будинки, щоб "виправдати" війну в Чечні", - додав аналітик.

Що сталося у Бєлгороді

У російському Бєлгороді сьогодні, 12 травня, обвалився під'їзд багатоповерхівки. Коли на місці працювали працівники МНС, впав також дох будівлі. Будинок було зруйновано з десятого до першого поверху.

Під завалами можуть бути люди. Росіяни вже повідомляють про постраждалих. При цьому Москва назвала інцидент у Бєлгороді "терактом" і звинуватила Україну. У Міноборони РФ стверджують, що нібито будинок було пошкоджено уламком однієї зі збитих ракет "Точка-У".

В Україні вважають, що у Бєлгороді міг статися побутовий вибух, але також не виключається провокація.

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