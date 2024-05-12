Кулеба і Зеленська вперше відвідали Сербію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та перша леді України Олена Зеленська вперше відвідали Сербію з офіційним візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише видання, це перший візит високопоставленних українських чиновників до Сербії з початку повномасштабного вторгнення.

Зеленська разом із Кулебою вже оглянули Белград та середньовічну фортецю Калемегдан у супроводі першої леді Сербії Тамари Вучич.

Також Зеленська була присутня на підписанні угоди про співпрацю між університетами Белграда та Києва.

Reuters наголошує, що візит - це сигнал про те, що Сербія відходить від свого традиційного союзника Росії.