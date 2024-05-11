РосЗМІ повідомляють про атаки на Бєлгородську та Курську області: відео

Території Бєлгородської та Курської областей РФ нібито обстріляли безпілотниками, ракетами та реактивними снарядами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА Новини , Astra , Mash .

Російська ППО нібито збила кілька цілей на підльоті до Бєлгорода. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що постраждали 8 мирних жителів, зазнали пошкоджень понад 50 приватних домоволодінь.

Також російські системи ППО нібито збили 17 снарядів РСЗВ Vampire, 5 керованих авіаційних бомб та БПЛА, повідомили у Міноборони РФ.

За словами губернатора, у Бєлгородському районі пошкоджено лінії газопостачання.

Крім того, повідомив Гладков, було атаковано сільгосппідприємство у селищі Пролетарське. На території, за його словами, пошкоджено три будівлі та дві одиниці техніки.

Також росЗМІ повідомили про атаку БПЛА на Курську область.