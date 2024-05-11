РосЗМІ повідомляють про атаки на Бєлгородську та Курську області: відео
Території Бєлгородської та Курської областей РФ нібито обстріляли безпілотниками, ракетами та реактивними снарядами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА Новини, Astra, Mash.
Російська ППО нібито збила кілька цілей на підльоті до Бєлгорода. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що постраждали 8 мирних жителів, зазнали пошкоджень понад 50 приватних домоволодінь.
Також російські системи ППО нібито збили 17 снарядів РСЗВ Vampire, 5 керованих авіаційних бомб та БПЛА, повідомили у Міноборони РФ.
За словами губернатора, у Бєлгородському районі пошкоджено лінії газопостачання.
Крім того, повідомив Гладков, було атаковано сільгосппідприємство у селищі Пролетарське. На території, за його словами, пошкоджено три будівлі та дві одиниці техніки.
Також росЗМІ повідомили про атаку БПЛА на Курську область.
Нагадаємо, вчора, 10 травня, увечері у тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області пролунали вибухи, після чого почалася пожежа. За інформацією росЗМІ, була атакована нафтобаза, загинули троє людей.
Це був уже другий удар по нафтобазам на окупованих територіях Донбасу. 8 травня було завдано удару по нафтобазі в Луганську.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.