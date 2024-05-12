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Президент Грузії виступила з екстреним зверненням на тлі мітингів

Грузія, Неділя 12 травня 2024 20:34
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Президент Грузії виступила з екстреним зверненням на тлі мітингів Фото: президент Грузії Саломе Зурабішвілі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з екстреним зверненням на тлі масових мітингів проти законопроєкту про "іноагентів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Зурабішвілі запропонувала керівній партії "Грузинська мрія" відкласти дату набрання чинності законом до 1 листопада. Тобто зробити закон чинним вже після парламентських виборів, що відбудуться 26 жовтня.

"Цей закон - російський, методи нашого уряду - російські, і навіть сьогоднішня промова прем'єр-міністра - російська", - сказала вона.

Напередодні прем'єр країни заявив, що нібито законопроєкт про "іноагентів" підтримують 60% громадян. Тим часом протестувальники анонсували масштабну демонстрацію, яка розпочнеться вже сьогодні о 22:00.

Протести в Грузії

Нагадаємо, що минулого місяця уряд Грузії розпочав обговорювати законопроєкт про "іноземних агентів", що спровокувало хвилю протестів в країні.

Зауважимо, що, за даними ЗМІ, тільки у вчорашньому протесті у Грузії взяли участь щонайменше 200 тисяч людей.

Ситуація викликає занепокоєння в Європейському союзі. У відповідь на що низка офіційних осіб засудила застосування сили проти протестувальників й, наприклад, закликала позбавити Грузію статусу кандидата на вступ до блоку.

Більш детально про події в Грузії - в матеріалі РБК-Україна.

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