ua en ru
Сб, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ долучає строковиків, щоб створити враження масовості на полі бою, - "АТЕШ"

Україна, Субота 11 травня 2024 20:26
UA EN RU
РФ долучає строковиків, щоб створити враження масовості на полі бою, - "АТЕШ" Фото: РФ масово долучає строковиків із Бєлгородської області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація почала масово долучати строковиків із Бєлгородської області, щоб створити враження масовості на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

За даними "АТЕШ", строковики були помічені під час захоплення населеного пункту Борисівка, де вони надавали підтримку підрозділам 9 мотострілецького полку.

Крім участі в наступальних операціях, строковиків росіяни також часто використовують для ремонту військової техніки та обладнання оборонних позицій.

Таке використання строковиків пояснюється їхніми побоюваннями перед прямою участю в боях, що призводить до їхнього застосування в більш безпечних і технічних ролях на передовій.

Нагадаємо, раніше "АТЕШ" повідомляли, що російські військовослужбовці відмовляються атакувати Харків.

Ми також повідомляли, що вчора, 10 травня, російські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ у Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
У Німеччині запропонували закрити небо над частиною України
У Німеччині запропонували закрити небо над частиною України
DAILY
"Навіть проліт ракети впливає на врожай". Як війна руйнує українські ґрунти
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна "Навіть проліт ракети впливає на врожай". Як війна руйнує українські ґрунти