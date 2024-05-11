РФ долучає строковиків, щоб створити враження масовості на полі бою, - "АТЕШ"
Російська Федерація почала масово долучати строковиків із Бєлгородської області, щоб створити враження масовості на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".
За даними "АТЕШ", строковики були помічені під час захоплення населеного пункту Борисівка, де вони надавали підтримку підрозділам 9 мотострілецького полку.
Крім участі в наступальних операціях, строковиків росіяни також часто використовують для ремонту військової техніки та обладнання оборонних позицій.
Таке використання строковиків пояснюється їхніми побоюваннями перед прямою участю в боях, що призводить до їхнього застосування в більш безпечних і технічних ролях на передовій.
Нагадаємо, раніше "АТЕШ" повідомляли, що російські військовослужбовці відмовляються атакувати Харків.
Ми також повідомляли, що вчора, 10 травня, російські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ у Харківській області.
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