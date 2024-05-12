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Окупанти просунулися на більшості східних і південних напрямків: карти ISW

Неділя 12 травня 2024 05:55
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Окупанти просунулися на більшості східних і південних напрямків: карти ISW Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Російські війська просунулися в Луганській області на захід від Сватового; в Донецькій області - поблизу Часового яру, на захід від Авдіївки, в південній частині Красногорівки; в Херсонській області - у межах Кринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт за 11 травня Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 травня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Коломийчихи (на захід від Сватового).

Російський мілблогер стверджував, що російські сили також просунулися на один кілометр углиб у бік Піщаного (на південний схід від Куп’янська), але ISW не знайшло візуального підтвердження цього твердження.

Бої тривали:

  • на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки та Вільшани;
  • на північний захід від Сватового біля Іванівки, Стельмахівки, Берестового;
  • на південний захід від Сватового поблизу Новоєгорівки та Макіївки;
  • на північний захід від Кремінної біля Невського;
  • на захід від Кремінної біля Тернів і Торського;
  • на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва;
  • на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Окупанти просунулися на більшості східних і південних напрямків: карти ISW

Операція №2 - Донецька область

У Генштабі України 11 травня повідомили, що українські війська відбили наступ росіян на Сіверському напрямку в районі Роздолівки, Верхньокам’янського, а також поблизу Спірного та Виїмки.

Окупанти просунулися на більшості східних і південних напрямків: карти ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 травня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північ від мікрорайону Канал (найбільш східна частина Часового Яру) і на південь від Часового Яру поблизу с. Автодорога Т0504 (Бахмут-Костянтинівка).

Бойові дії тривали:

  • в районі Григорівки та Богданівки,
  • в районі мікрорайонів Новий і Канал,
  • в районі Іванівського,
  • в районі Андріївки.

Окупанти просунулися на більшості східних і південних напрямків: карти ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 травня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центрі Нетайлового (на південний захід від Авдіївки) і на південь від населеного пункту.

Російські мілблогери стверджували, що війська РФ просунулися на захід від Нетайлового та на південь від Первомайського на ділянці шириною до 1,5 кілометрів і глибиною до 750 метрів, хоча ISW не спостерігав візуальних доказів цих тверджень.

Також тривали бої на північний захід від Авдіївки біля Калинового, Новоолександрівки, Євгенівки, Новопокровського, Очеретиного, Семенівки, Новоселівки Першої та Сокіла; і на захід від Авдіївки біля Уманського та Нетайлового.

Окупанти просунулися на більшості східних і південних напрямків: карти ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 травня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в південній частині Красногорівки (на захід від Донецька).

Бої також тривали на захід від Донецька біля Георгіївки та на південь від Донецька поблизу Побєди, Костянтинівки, Новомихайлівки, Парасковіївки, Солодкого та Водяного.

Окупанти просунулися на більшості східних і південних напрямків: карти ISW

11 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки в районі кордону Донецької і Запорізької областей на південь від Великої Новосілки поблизу Старомайорського та Урожайного.

Окупанти просунулися на більшості східних і південних напрямків: карти ISW

"Південна вісь"

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 травня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південний захід від Новопокровки (на північний схід від Роботиного).

Російський мілблогер стверджував, що російські повітряно-десантні сили також захопили дві невизначені позиції на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Окупанти просунулися на більшості східних і південних напрямків: карти ISW

Окупанти просунулися на більшості східних і південних напрямків: карти ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 травня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в межах Кринок на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Російський мілблогер стверджував, що підрозділи РФ відбили острів Нестрига, проте ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.

Окупанти просунулися на більшості східних і південних напрямків: карти ISW

Нагадаємо, за даними DeepState, в Харківській області війська РФ окупували Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку у напрямках Липців та Вовчанська. Тривають бої за Глибоке.

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Окупанти просунулися на більшості східних і південних напрямків: карти ISW
Окупанти просунулися на більшості східних і південних напрямків: карти ISW
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