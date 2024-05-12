Військові показали момент знищення танку з окупантами під Авдіївкою (відео)
Українські військові спалили ворожий танк в районі Красногорівки, що розташована під Авдіївкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 47 окремої механізованої бригади.
"Воїни 47 окремої механізованої бригади спалили ворожий танк в районі Красногорівки, що під Авдіївкою", - повідомили військові.
За даними бригади, аеророзвідники БУАР виявили бронетехніку в тилу противника з повним боєкомплектом. Танк рухався на вогневу позицію, однак дістатись кінцевого пункту призначення йому завадили оператори FPV Strike Drones Company.
"Влучний удар і танк разом з екіпажем злетіли у повітря", - додали в 47 окремій механізованій бригаді.
Втрати Росії
Нагадаємо, за минулу добу на фронті в Україні сталися більш як сто бойових зіткнень. Детальніше про загальну ситуацію на фронті можна дізнатись у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Водночас ми писали, що протягом минулої доби українські військові ліквідували більше тисячі російських терористів.
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