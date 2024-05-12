Військові показали момент знищення танку з окупантами під Авдіївкою (відео)

Фото: Військові знищили танк з окупантами під Авдіївкою (Getty Images)

Українські військові спалили ворожий танк в районі Красногорівки, що розташована під Авдіївкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 47 окремої механізованої бригади.

"Воїни 47 окремої механізованої бригади спалили ворожий танк в районі Красногорівки, що під Авдіївкою", - повідомили військові. За даними бригади, аеророзвідники БУАР виявили бронетехніку в тилу противника з повним боєкомплектом. Танк рухався на вогневу позицію, однак дістатись кінцевого пункту призначення йому завадили оператори FPV Strike Drones Company. "Влучний удар і танк разом з екіпажем злетіли у повітря", - додали в 47 окремій механізованій бригаді.