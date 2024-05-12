Рекрутинг до ЗСУ: у Міноборони розповіли, на які професії є попит
В Україні відкрили близько два десятки центрів рекрутингу до лав ЗСУ. Попитом користують професії, які більше наближені до цивільного життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова під час інтерв'ю.
За словами міністра, рекрутингові центри в Україні були створені, аби мобілізація проходила у більш цивільних умовах.
Умєров зазначив, що в Україні вже відкрили близько 20 центрів рекрутингу до лав Збройних сил України, а в областях будуть з'являтися нові центри. Глава Міноборони додав, що найбільшим попитом користують вакансії, ближчі до цивільного життя.
"Ми ці всі посади віддали компаніям, які займаються людським капіталом, щоб вони разом з нами керували цим процесом більш професійно. На сьогодні водії, механіки, люди, які хочуть використовувати дрони, більш цивільні посади - вони великий попит мають", - сказав Умєров.
Мобілізація в Україні
В Україні від початку повномасштабного вторгнення була оголошена мобілізація, її продовжили щонайменше до 11 серпня 2024 року.
Також в Україні ухвалили новий закон про мобілізації. Він повністю набере чинності 18 травня. Крім того, в Україні започаткували рекрутинг до армії. Головна відмінність від мобілізації полягає у тому, що люди можуть самостійно обрати військову професію чи підрозділ, де хочуть служити.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сухопутні війська створили рекрутинговий центр. Його першочергове завдання буде відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем.
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