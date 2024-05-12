Рекрутинг до ЗСУ: у Міноборони розповіли, на які професії є попит

В Україні відкрили близько два десятки центрів рекрутингу до лав ЗСУ. Попитом користують професії, які більше наближені до цивільного життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова під час інтерв'ю.

За словами міністра, рекрутингові центри в Україні були створені, аби мобілізація проходила у більш цивільних умовах. Умєров зазначив, що в Україні вже відкрили близько 20 центрів рекрутингу до лав Збройних сил України, а в областях будуть з'являтися нові центри. Глава Міноборони додав, що найбільшим попитом користують вакансії, ближчі до цивільного життя. "Ми ці всі посади віддали компаніям, які займаються людським капіталом, щоб вони разом з нами керували цим процесом більш професійно. На сьогодні водії, механіки, люди, які хочуть використовувати дрони, більш цивільні посади - вони великий попит мають", - сказав Умєров.