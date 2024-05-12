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Сирський розповів про ситуацію на Харківському напрямку

Харків, Неділя 12 травня 2024 12:22
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Сирський розповів про ситуацію на Харківському напрямку Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Харківській області тривають бої. Вони проходять у районах, що розташовані вздовж кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, цього тижня обстановка в Харківській області суттєво загострилась.

"На даний час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ", - розповів генерал.

Сирський зазначив, що обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження.

Ситуація у Харківській області

За даними карт DeepState на 12 травня в Харківській області росіяни окупували Стрілечу, Пильну, Червоне, Борисівку, Огурцове та Плетенівку.

Як уточнили в Генштабі ЗСУ на 12 травня, на Харківському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак у районах населених пунктів Стрелеча, Красне, Морохівець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовча.

При цьому окупанти продовжують обстрілювати Вовчанськ та прикордонні населені пункти. За останніми даними з 10 травня з Харківської області евакуювалися 4000 людей, а у Вовчанську, попри обстріли, залишаються 300-400 людей.

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