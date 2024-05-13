Взрыв в многоэтажке Белгорода и замена Шойгу: новости за выходные

В эти выходные в российском Белгороде взорвался подъезд многоэтажки, а российский диктатор Владимир Путин решил заменить министра обороны Сергея Шойгу.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
Новости за 11 апреля:
РосСМИ сообщили об атаках на Белгородскую и Курскую области;
Российские военнослужащие отказались атаковать Харьков;
ГУР опубликовало список пилотов РФ, обстреливающих Украину "Кинжалами";
Полиция попала под обстрел при эвакуации раненых в прифронтовой Красногоровке;
РФ приобщает срочников, чтобы создать впечатление массовости на поле боя.
Новости за 12 апреля:
ГУР атаковало три военных объекта на территории России;
Военные показали момент уничтожения танка с оккупантами под Авдеевкой;
Генштаб обновил потери России.
В воскресенье, 12 мая, российский диктатор решил сменить министра обороны Сергея Шойгу. Взамен он предложил избрать первого заместителя главы правительства Российской Федерации Андрея Белоусова.
Подробнее об изменениях руководства в силовом блоке Российской Федерации и о Белоусове можно узнать в материале РБК-Украина.
В российском Белгороде 12 мая обрушился подъезд многоэтажки. Позже, когда на месте работали работники МЧС, упала крыша здания. Подъезд был разрушен с десятого до первого этажа.
Россияне начали обвинять Украину в ударе по дому, однако впоследствии аналитики обнаружили, что многоэтажку в Белгороде могли взорвать изнутри.
В Украине считают, что в Белгороде мог произойти бытовой взрыв, однако не исключается провокация.
В Украине открыли около двух десятков центров рекрутинга в ряды ВСУ. Спросом пользуются профессии, более приближенные к гражданской жизни.
Подробнее можно узнать в материале РБК-Украина.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что саммит мира, который в июне проведут Украина и Швейцария, может стать "большим шагом" к миру.
По его словам, благодаря такому мероприятию можно будет предпринять "дальнейшие шаги".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и первая леди Украины Елена Зеленская в воскресенье, 12 мая, впервые посетили Сербию с официальным визитом.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с экстренным обращением на фоне массовых митингов против законопроекта об "иноагентах".
Зурабишвили предложила руководящей партии "Грузинская мечта" отложить дату вступления в силу закона до 1 ноября.
Детальнее о причине такого решения можно узнать в материале РБК-Украина.
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