Взрыв в многоэтажке Белгорода и замена Шойгу: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Новости за 11 апреля:

Новости за 12 апреля:

Замена Шойгу

В воскресенье, 12 мая, российский диктатор решил сменить министра обороны Сергея Шойгу. Взамен он предложил избрать первого заместителя главы правительства Российской Федерации Андрея Белоусова.

Подробнее об изменениях руководства в силовом блоке Российской Федерации и о Белоусове можно узнать в материале РБК-Украина.

Взрыв в Белгороде

В российском Белгороде 12 мая обрушился подъезд многоэтажки. Позже, когда на месте работали работники МЧС, упала крыша здания. Подъезд был разрушен с десятого до первого этажа.

Россияне начали обвинять Украину в ударе по дому, однако впоследствии аналитики обнаружили, что многоэтажку в Белгороде могли взорвать изнутри.

В Украине считают, что в Белгороде мог произойти бытовой взрыв, однако не исключается провокация.

Рекрутинг в ВСУ

В Украине открыли около двух десятков центров рекрутинга в ряды ВСУ. Спросом пользуются профессии, более приближенные к гражданской жизни.

Подробнее можно узнать в материале РБК-Украина.

Шольц считает, что Саммит мира может быть большим шагом

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что саммит мира, который в июне проведут Украина и Швейцария, может стать "большим шагом" к миру.

По его словам, благодаря такому мероприятию можно будет предпринять "дальнейшие шаги".

Кулеба и Зеленская впервые посетили Сербию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и первая леди Украины Елена Зеленская в воскресенье, 12 мая, впервые посетили Сербию с официальным визитом.

Президент Грузии выступил с экстренным обращением

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с экстренным обращением на фоне массовых митингов против законопроекта об "иноагентах".

Зурабишвили предложила руководящей партии "Грузинская мечта" отложить дату вступления в силу закона до 1 ноября.

Детальнее о причине такого решения можно узнать в материале РБК-Украина.