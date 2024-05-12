Саміт миру по Україні може бути великим кроком, - Шольц

Саміт миру, який у червні проведуть Україна та Швейцарія, може стати "великим кроком" до миру.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Навіть якщо там зараз не обговорюватиметься основне питання миру (між Україною та Росією - ред.), а питання, які також є його частиною, це було б великим кроком", - наголосив Шольц. За його словами, завдяки такому заходу можна буде зробити "подальші кроки".