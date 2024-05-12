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Обвалення багатоповерхівки у Бєлгороді: У ЦПД не виключають провокацію РФ

Росія, Неділя 12 травня 2024 13:43
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Обвалення багатоповерхівки у Бєлгороді: У ЦПД не виключають провокацію РФ Фото: обвалення багатоповерхівки у Бєлгороді 12 травня (t.me/mash)
Автор: Наталія Гурковська

Вибух багатоповерхівки у Бєлгороді, внаслідок якого обвалився цілий під'їзд, може бути провокацією РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрія Коваленка.

"Будинок у Бєлгороді схоже підірвали. На відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності", - констатував він.

Коваленко не виключив, що цілком схоже на провокацію Росії, або інформаційну провокацію з роздування ситуації, для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст.

Також, на його думку, це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз викручує в обстріл будинку у власних інтересах.

Що сталося у Бєлгороді

У російському Бєлгороді 12 травня пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що обрушився під'їзд багатоповерхівки.

У Росії вже назвали те, що сталося терактом, звинувативши в тому, що сталося, Україну. При цьому, судячи з повідомлень російських пропагандистів, методичку російська влада за фактом НП "зверху" ще не спустила, оскільки різні Telegram-канали вказують різний тип озброєння з якого, нібито, за сценарієм Кремля, ЗСУ атакували житловий будинок.

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Російська Федерація Бєлгородська область Бєлгород
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