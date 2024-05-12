ua en ru
Нд, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Майже 1300 окупантів та 30 артсистем: Генштаб оновив втрати Росії

Неділя 12 травня 2024 07:56
UA EN RU
Майже 1300 окупантів та 30 артсистем: Генштаб оновив втрати Росії Фото: Генштаб оновив втрати Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 11 травня, українські військові ліквідували ще 1260 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 482 290 одиниць особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 482 290 (+1260) осіб ліквідовано;
  • танків - 7454 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 14375 (+22) од.;
  • артилерійських систем - 12472 (+30) од.;
  • РСЗВ - 1066 (+2) од.;
  • засоби ППО - 797 (+1) од.;
  • літаків - 350 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 325 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9910 (+42) од.;
  • крилаті ракети - 2194 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 26 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16819 (+64) од.;
  • спеціальна техніка - 2042 (+2) од.

Майже 1300 окупантів та 30 артсистем: Генштаб оновив втрати Росії

Фото: втрати ворога станом на 12.05 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

10 травня російські терористи посилили наступ у прикордонних районах Харківської області. Під час атаки ворог намагався прорвати оборону наших бійців. За словами президента Володимира Зеленського, оборонні операції тривають в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли з якою метою ворог намагається захопити Вовчанськ.

Докладніше про ситуацію та про те, що наразі є "сірою зоною" в Харківській області - можна дізнатись у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Окупанти просунулися на більшості східних і південних напрямків: карти ISW
Окупанти просунулися на більшості східних і південних напрямків: карти ISW
DAILY
"Навіть проліт ракети впливає на врожай". Як війна руйнує українські ґрунти
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна "Навіть проліт ракети впливає на врожай". Як війна руйнує українські ґрунти