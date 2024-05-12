Майже 1300 окупантів та 30 артсистем: Генштаб оновив втрати Росії

Протягом минулої доби, 11 травня, українські військові ліквідували ще 1260 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 482 290 одиниць особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 482 290 (+1260) осіб ліквідовано;

танків - 7454 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 14375 (+22) од.;

артилерійських систем - 12472 (+30) од.;

РСЗВ - 1066 (+2) од.;

засоби ППО - 797 (+1) од.;

літаків - 350 (+0) од.;

гелікоптерів - 325 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9910 (+42) од.;

крилаті ракети - 2194 (+1) од.;

кораблі/катери - 26 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 16819 (+64) од.;

спеціальна техніка - 2042 (+2) од. Фото: втрати ворога станом на 12.05 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? 10 травня російські терористи посилили наступ у прикордонних районах Харківської області. Під час атаки ворог намагався прорвати оборону наших бійців. За словами президента Володимира Зеленського, оборонні операції тривають в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли з якою метою ворог намагається захопити Вовчанськ. Докладніше про ситуацію та про те, що наразі є "сірою зоною" в Харківській області - можна дізнатись у матеріалі.