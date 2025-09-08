Удар по Кабміну та блокування польського кордону: новини за вихідні

Цими вихідними Україна зіткнулася з новими атаками Російської Федерації. Окупанти вдарили по урядовій будівлі. Тим часом польські фермери знову заблокували кордон.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Удар по Кабміну

У ніч на 7 вересня Росія завдала масштабного удару по Україні, застосувавши понад 800 засобів повітряного нападу. Серед них були крилаті та балістичні ракети, а також дрони.

У Києві ворожі безпілотники влучили у багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах, а також уперше атакували будівлю уряду в центрі міста.

ЗМІ написали, що удар по Кабміну може свідчити про "прорив найпотужнішої системи ППО" у Києві.

Своєю чергою прем'єр-міністр Свириденко показала, як виглядає зсередини будівля Кабміну після атаки росіян.

Зауважимо, що спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог також відреагував на удар по Кабміну. Він зазначив, що був там всього 2 тижні тому.

Окрім Києва, вибухи лунали в Одесі, Кривому Розі та Кременчуку. Варто зауважити, що у Кременчуці, де був пошкоджений міст через Дніпро, рух уже відновили.

Детальніше про наслідки обстрілу читайте у матеріалі РБК-Україна.

Трамп готовий перейти до другого етапу санкцій і "покарати" Путіна

В неділю після нічного обстрілу України президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий перейти до "другого етапу" введення санкцій проти Росії.

Голова Національної економічної ради при Білому домі Кевін Хассет також не виключав введення нових санкцій проти Росії після того, як росіяни влаштували масовану атаку по Києву в ніч на 7 вересня.

Своєю чергою міністр фінансів США Скотт Бессент також підтвердив, що у Вашингтоні давно готові посилити економічний тиск на Росію. Проте, за його словами, для цього необхідна підтримка європейських союзників.

Блокування польського кордону

Вдень суботи польські мітингувальники розпочали акцію з блокування руху перед пунктом пропуску "Медика-Шегині".

Обмеження руху стосувались лише вантажних автомобілів. Тоді як пропуск легкових авто та автобусів здійснювався у штатному режимі.

Місце проведення акції було розташовано приблизно за 1 км від польського пункту пропуску "Медика".

Попередньо причиною протесту було названо низькі ціни на збут зернової продукції.

За повідомленням польської сторони, вже з 15:30 за київським часом пропуск вантажних транспортних засобів здійснюється кожні 15 хвилин в обох напрямках, а до 17 години акція завершилась.

У Києві пораненій під час обстрілу жінці провели екстрені пологи

У Києві під час масованої атаки 7 вересня медики провели екстрений кесарів розтин 24-річній жінці, яка отримала опіки великої площі та глибини.

Інцидент стався у Святошинському районі, де ворожий удар припав на багатоповерхівку, в якій перебувала постраждала.

Немовля та породілля зараз перебувають у реанімації, лікарі борються за їхнє життя.

ССО вивели з ладу Ільський НПЗ

Сили спеціальних операцій України вивели з ладу Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.

Як виявилось, операцію проводили у взаємодії з російськими партизанами.

Наразі відомо, що російський нафтопереробний завод повністю вийшов з ладу та не зможе працювати, поки не буде відремонтовано установку.

В ГУР назвали кількість солдатів, яких завербувала РФ з початку року

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький розповів, що російські окупанти наразі змогли призвати до армії близько 280 тисяч одиниць живої сили з початку року.

За його даними, щомісяця росіяни призивають до армії 35 тисяч одиниць особового складу.

Смертельна ДТП на Харківському шосе в Києві

У Дарницькому районі Києва в неділю, 7 вересня, сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще троє осіб отримали травми та були госпіталізовані.

За попередньою інформацією, близько 17:00 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Nissan.

Зауважимо, що через цю ДТП в Києві перекрили рух Харківським шосе. РБК-Україна показувала відео з місця аварії.

ЗСУ відновили у п’ять разів більше територій, ніж втратили

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що українські військові мають успіхи на кількох напрямках фронту.

Зокрема на Покровському та Добропільському вдалось деокупувати значну частку фронту. За його словами підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі, втративши у серпні 5 кв. км.