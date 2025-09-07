ua en ru
ССО та російські партизани вивели з ладу Ільський НПЗ в Росії: що відомо

Неділя 07 вересня 2025 17:26
ССО та російські партизани вивели з ладу Ільський НПЗ в Росії: що відомо Фото: Ільський НПЗ, який повністю виведено з ладу (росЗМІ)
Автор: Антон Корж

Сили спеціальних операцій України вивели з ладу Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Операцію проводили у взаємодії з російськими партизанами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО України.

"У ніч на 7 вересня Сили спеціальних операцій у взаємодії з осередком опору в Краснодарському краї РФ "Черная искра" провели спеціальні дії на нафтопереробному підприємстві - Ільський НПЗ імені А. А. Шамара", - сказано у повідомленні.

Приблизно о 02:00 завдяки спланованим діям ССО та російських партизанів було повністю знищено головний об'єкт, який забезпечує функціонування НПЗ - переробну установку ЄЛОУ-AT-6.

"ЄЛОУ-AT-6 - це комплекс первинної переробки нафти потужністю 6 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Ця установка здійснює зневоднення та знесолення сирої нафти, а потім її розгонку на фракції для отримання різних нафтопродуктів, таких як бензин і дизельне пальне", - пояснили в ССО.

Таким чином, російський нафтопереробний завод повністю вийшов з ладу та не зможе працювати, поки не буде відремонтовано установку.

"Країна-бензоколонка" без бензину

Нагадаємо, що Сили оборони України в ніч на 7 вересня завдали ударів по об'єктах в Росії. Воїни атакували частину нафтопроводу "Стальной конь" та Ільський НПЗ.

6 вересня Сили безпілотних систем випустили відеозвіт за підсумками ударів по російських нафтопереробних заводах у серпні цього року. Загалом операторами 14-го полку СБС проведено 11 операцій "deep strike".

Зауважимо, що командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді також говорив, що Сили безпілотних систем у ніч на 5 вересня атакували об’єкти паливної інфраструктури Росії та окупованої території.

За його даними, ураження отримали Рязанський нафтопереробний завод та нафтобаза в Луганську. Пізніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Рязанського НПЗ.

