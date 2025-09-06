ua en ru
Сб, 06 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Блокування на кордоні до Польщі: фермери почали відновлювати рух автівок

Польща, Субота 06 вересня 2025 16:58
UA EN RU
Блокування на кордоні до Польщі: фермери почали відновлювати рух автівок Фото: фермери знову блокують кордон Польщі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На пункті пропуску "Медика-Шегині" польські мітингувальники частково розблокували рух. Вантажівки почали пропускати кожні 15 хвилин в обох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

За повідомленням польської сторони, з 15:30 за київським часом пропуск вантажних транспортних засобів здійснюється кожні 15 хвилин в обох напрямках.

"Орієнтовно блокування триватиме до 17:00", - зазначили в службі.

Фото: польські фермери блокують кордон з Україною (PAP/Darek Delmanowicz)

Попередньо причиною протесту називають низькі ціни на збут зернової продукції.

Оновлено о 17:25.

В ДПСУ повідомили, що є оновлення щодо розблокування руху на напрямку пункту пропуску "Медика-Шегині"

"За повідомленням польської сторони, станом на 17:00 польські мітингувальники завершили блокування руху", - пояснили в службі.

Наразі оформлення усіх категорій транспортних засобів здійснюється у штатному режимі.

Блокування польського кордону

Нагадаємо, що сьогодні о 12:50 польські мітингувальники розпочали акцію з блокування руху перед пунктом пропуску "Медика-Шегині".

Обмеження руху стосувались лише вантажних автомобілів. Тоді як пропуск легкових авто та автобусів здійснювався у штатному режимі.

Місце проведення акції розташоване приблизно за 1 км від польського пункту пропуску "Медика".

Варто зазначити, що станом на 13:49 у черзі на виїзд з України було зареєстровано 681 вантажівку, на в’їзд близько 100, й ті вже знаходились на спеціально облаштованій стоянці.

Протести польських фермерів

Варто зазначити, що нинішній протест - не перший. Узимку та навесні 2024 року польські фермери вже перекривали кордон з Україною, через що виникали багатокілометрові черги.

Тоді вони також блокували один із пунктів пропуску зі Словаччиною, заявляючи, що саме цими дорогами потрапляє агропродукція з України та Росії.

Згодом польська влада домовилася з протестувальниками, пообіцявши дотації в обмін на тимчасове закриття транзиту окремих сільськогосподарських товарів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Кордон з Україною
Новини
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії