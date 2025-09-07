ua en ru
У Трампа після ударів по Києву підтвердили можливість нових санкцій проти РФ

США, Неділя 07 вересня 2025 19:28
У Трампа після ударів по Києву підтвердили можливість нових санкцій проти РФ
Автор: Антон Корж

В Білому домі не виключають, що нові санкції проти Росії все ж таки введуть після того, як росіяни влаштували масовану атаку по Києву в ніч на 7 вересня. Остаточне рішення буде за президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив голова Національної економічної ради при Білому домі Кевін Хассет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Хассет нагадав інтерв'юєрці, що зовнішня політика не входить до його компетенції. Він відповідає за те, щоб санкції проти інших країн були успішно застосовані. Зокрема, як у випадку з Індією.

При цьому Хассет припустив, що оскільки новини з України "дуже розчаровують", не можна виключати подальшого обговорення санкцій проти РФ у Білому домі

"Новини минулої ночі дуже розчаровують. І я впевнений, що сьогодні та завтра буде багато розмов про рівень санкцій та терміни їх запровадження... І, зрештою, це рішення за президентом. Але так, це ситуація, що дуже розчаровує", - зазначив він.

Зазначимо, що міністр фінансів США Скотт Бессент також підтвердив, що у Вашингтоні давно готові посилити економічний тиск на Росію. Однак для цього необхідна підтримка європейських союзників.

Крім цього ще 5 вересня, Associated Press повідомило, що команда європейських чиновників вже цього понеділка зустрінеться із представниками США, щоб обговорити різні форми економічного тиску на Росію, включаючи нові санкції.

Масований удар РФ по Україні

В ніч на 7 вересня РФ завдала масованого удару по українських містах. Окупанти випустили рекордні 810 дронів та 13 ракет. Під атакою були Київ, Кременчук, Одеса, Запоріжжя, Дніпро та Кривий Ріг.

У Києві пошкоджені житлові будинки та будівля Кабінету міністрів. Там виникла пожежа на площі тисячу метрів квадратних. Внаслідок атаки у Святошинському районі Києва пошкоджена дев'ятиповерхівка - загинули жінка та маленька дитина, понад 20 отримали поранення.

Загалом в Україні через атаку росіян четверо осіб загинули, 44 - постраждали. Більше про наслідки російської атаки - у нашому матеріалі.

