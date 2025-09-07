Свириденко показала, як виглядає зсередини будівля Кабміну після атаки росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко в Telegram.

"На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу погасили. Дякую рятувальникам. Російський терор не зупинить роботу уряду. Руйнування відновимо. Але життя українців не повернути", - зазначила вона.

За цю ніч в Україні через російський обстріл загинули чотири людини і понад 44 - зазнали поранень.



Фото: Свириденко показала пошкоджену будівлю Кабміну (facebook.com/yulia.svyrydenko)



Свириденко наголосила, що Росія не хоче миру. Прем'єр закликала партнерів та усі держави світу "перетворити розчарування діями Росії на ефективну допомогу для України - не для урядової будівлі, а для захисту наших людей по всій країні".

"Час діяти. Україні потрібно більше систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими. Посильте санкційний тиск на Росію, щоб зменшити ресурси для російської військової машини. Це все реально - можливості у ваших руках", - наголосила вона.