Міст через Дніпро у Кременчуці знову відкритий для транспорту
Після нічної атаки на Кременчук автомобільний рух через міст через Дніпро вже відновлено. Завдяки оперативній роботі залізничників та місцевої влади проїзд забезпечено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.
"Відновлено автомобільний рух мостом через Дніпро у Кременчуці. Дякую залізничникам і місту за швидку реакцію та невтомну роботу", - сказав Кулеба.
Він зауважив, що сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки було пошкоджено міст через річку Дніпро в Полтавській області. Через це рух поїздів тимчасово зупинили, одночасно був зупинений і автомобільний рух.
Завдяки оперативній роботі залізничників та міської й обласної влади автомобільний рух уже відновлено.
"Вони швидко організували відновлювальні роботи, задіяли всю необхідну техніку та ресурси й у надстислі терміни забезпечили безпечний проїзд автотранспорту", - пояснив міністр.
Кулеба повідомив, що для всіх, хто потребує додаткової інформації, працює гаряча лінія "Укрзалізниці":
- 0 800 50 3111.
Крім цього актуальні оновлення можна отримати також на офіційних ресурсах "Укрзалізниці".
Удар по мосту через Дніпро
Зауважимо, що під час сьогоднішньої атаки на Україну у Кременчуці Полтавської області окупанти поцілили у міст через Дніпро, який належить до інфраструктури "Укрзалізниці".
Його тимчасово перекрили, що призвело до того, що ряд потягів курсував з обмеженнями, а деякі потяги й взагалі були відмінені.
В УЗ зазначили, що найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки.
Ми писали, що після удару РФ запустили в місті безкоштовні автобуси через Дніпро.