Приліт по Кабміну. NYT пише про "прорив найпотужнішої зони" ППО: що кажуть експерти

Атака на Київ цієї ночі стала першим випадком, коли ворог прорвав один із найбільш захищених урядових кварталів.

Сьогодні після нічної атаки The New York Times відзначив, що будівля Кабміну розташована поруч із парламентом і офісом президента, а урядовий квартал фактично перебуває в центрі кілець протиповітряної оборони та вважається однією з найзахищеніших зон в Україні.

Видання дійшло висновку, що, найімовірніше, ранкова атака росіян стала першим випадком прориву цього добре захищеного району. Цей факт особливо насторожує на тлі стагнації дипломатичного процесу врегулювання війни.

Водночас військовий експерт Владислав Селезньов не поспішає погоджуватися з оцінкою NYT.

"Звичайно, у Києві насправді зосереджена велика кількість систем протиповітряної оборони. Але навіть така насичена ППО не може бути на 100% ефективною", - пояснив він.

За його словами, навіть ізраїльська система ППО, одна з найпотужніших у світі, не завжди справляється з не найсучаснішими ракетами.

"Ідеальної зброї не існує. Цього разу Росія досягла результату за рахунок масового застосування дронів. Біда в тому, що накопичили їх чимало. Думаю, нам варто бути напоготові, бо з певною періодичністю ворог продовжить тактику ракетно-дронового терор", - додав експерт.

Військовий експерт Олександр Мусієнко своєю чергою зазначає, що не варто виділяти окремо Кабмін як ціль атаки.

"Можливо, у Кремлі хтось у своїй хворій голові малює якісь сценарії, що подібні удари до чогось призведуть, стануть якимось сигналом. Але я не бачу тут жодних сигналів", - каже він.

Селезньов також не готовий зробити висновок, чи було в планах росіян вдарити саме по урядовому кварталу. Зокрема він не відкидає версію мера Києва Віталія Кличка щодо того, що це могли бути уламки збитого дрона, який летів до іншої цілі.