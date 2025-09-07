Смертельна ДТП на Харківському шосе в Києві: загинули дві людини

У Дарницькому районі Києва сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще троє осіб отримали травми та були госпіталізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва .

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП, яка сталась 7 вересня у Дарницькому районі столиці.

За попередньою інформацією, сьогодні близько 17:00 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Nissan.

Від удару Audi загорівся, керманич та 45-річний пасажир вказаного транспортного засобу загинули на місці події.

Водій та пасажирка Nissan, 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який перебував неподалік в момент ДТП, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

Наразі на місці продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху.