ua en ru
Нд, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Смертельна ДТП на Харківському шосе в Києві: загинули дві людини

Київ, Неділя 07 вересня 2025 20:04
UA EN RU
Смертельна ДТП на Харківському шосе в Києві: загинули дві людини Фото: в Києві сталась смертельна ДТП (t.me/gunpKyiv)
Автор: Каріна Левицька

У Дарницькому районі Києва сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще троє осіб отримали травми та були госпіталізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП, яка сталась 7 вересня у Дарницькому районі столиці.

За попередньою інформацією, сьогодні близько 17:00 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Nissan.

Від удару Audi загорівся, керманич та 45-річний пасажир вказаного транспортного засобу загинули на місці події.

Водій та пасажирка Nissan, 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який перебував неподалік в момент ДТП, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

Наразі на місці продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху.

Зауважимо, що раніше сьогодні через цю ДТП в Києві перекрили рух Харківським шосе. РБК-Україна показувала відео з місця аварії.

Аварії в Україні

Нагадаємо, що наприкінці літа в Миколаївській області сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса, у якому перебувало 18 людей.

Внаслідок перекидання транспортного засобу на місці загинули 17-річна дівчина та чоловік старшого віку, ще одна пасажирка, 66 років, померла у лікарні.

Раніше у Кіровоградській області автобус зіткнувся з мікроавтобусом, у результаті чого загинули шестеро людей, серед них дитина.

Також незадовго до цього у центрі Києва сталася аварія за участю автомобіля поліції, внаслідок якої загинула поліцейська.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДТП Аварія
Новини
Зеленський після масованої атаки РФ: світ має змусити Кремль зупинитися
Зеленський після масованої атаки РФ: світ має змусити Кремль зупинитися
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії