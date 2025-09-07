Я був там два тижні тому: Келлог відреагував на удар Росії по Кабміну
Росія завдала потужного удару по Кабінету міністрів України в Києві, що свідчить про небезпечну ескалацію конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога.
"Небезпека будь-якої війни полягає в її ескалації. Росія, здається, ескалює конфлікт, завдавши найбільшого удару по війні по офісах Кабінету міністрів України в Києві", - зазначив Келлог.
Він згадав, що лиш два тижні тому він з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко перебував в цій будівлі.
"Історія показує, що такі дії можуть призвести до ескалації подій, які виходять з-під контролю. Саме тому президент (США Дональд, - ред.) Трамп працює над припиненням цієї війни. Цей удар не був сигналом того, що Росія хоче дипломатично закінчити цю війну", - зазначив спецпредставник президента США.
Обстріл України 7 вересня
Нагадаємо, що у ніч на 7 вересня Росія завдала масштабного удару по Україні, застосувавши понад 800 засобів повітряного нападу, серед яких були як крилаті, так і балістичні ракети й дрони.
У Києві дрони влучили у багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах, а також уперше атакували будівлю уряду в центрі міста.
ЗМІ пишуть, що удар по Кабміну може свідчити про "прорив найпотужнішої системи ППО" у Києві.
Зауважимо, що ще вранці 7 вересня прем'єр-міністр Свириденко показала, як виглядає зсередини будівля Кабміну після атаки росіян.
Окрім Києва, вибухи лунали в Одесі, Кривому Розі та Кременчуку. Варто зауважити, що у Кременчуці, де був пошкоджений міст через Дніпро, рух уже відновили.
Детальніше про наслідки обстрілу читайте у матеріалі РБК-Україна.