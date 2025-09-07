Я був там два тижні тому: Келлог відреагував на удар Росії по Кабміну

Росія завдала потужного удару по Кабінету міністрів України в Києві, що свідчить про небезпечну ескалацію конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога.

"Небезпека будь-якої війни полягає в її ескалації. Росія, здається, ескалює конфлікт, завдавши найбільшого удару по війні по офісах Кабінету міністрів України в Києві", - зазначив Келлог.

Він згадав, що лиш два тижні тому він з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко перебував в цій будівлі.

"Історія показує, що такі дії можуть призвести до ескалації подій, які виходять з-під контролю. Саме тому президент (США Дональд, - ред.) Трамп працює над припиненням цієї війни. Цей удар не був сигналом того, що Росія хоче дипломатично закінчити цю війну", - зазначив спецпредставник президента США.