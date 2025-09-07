Медики врятували дитину: у Києві пораненій під час обстрілу жінці провели екстрені пологи

У Києві лікарі провели екстрені пологи 24-річній жінці, яка постраждала під час масованої атаки 7 вересня. Медики борються за життя породіллі та її передчасно народженої дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У Києві під час масованої російської атаки в ніч на 7 вересня постраждала 24-річна вагітна жінка. Лікар Київської міської клінічної лікарні №2 Олена Францева пояснила, що жінка отримала опіки великої площі та глибини. Постраждала проживала у Святошинському районі, де внаслідок ворожого удару була атакована багатоповерхівка. Лікарі ухвалили рішення про екстрений кесарів розтин. Наразі ж дитину доставили до реанімаційного відділення, медики борються за життя обох.