На двох напрямках ЗСУ відновили у п’ять разів більше територій, ніж втратили, - Сирський

Неділя 07 вересня 2025 11:34
UA EN RU
На двох напрямках ЗСУ відновили у п’ять разів більше територій, ніж втратили, - Сирський Фото: Олександр Сирський (t.me ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталія Кава

Українські військові мають успіхи на кількох напрямках фронту. Зокрема на Покровському та Добропільському вдалось деокупувати значну частку фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

"Працював у районах ведення активних бойових дій - на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках. Провів роботу на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на цих ділянках фронту. Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. За останній тиждень наші підрозділи відбили близько 350 атак противника", - зазначив Сирський.

Він наголосив, що російські війська зосередили основні зусилля саме на Покровському напрямку, створивши найбільше наступальне угруповання.

Попри це, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі, втративши у серпні 5 кв. км. Подібне співвідношення на користь України зафіксоване й на Добропільському напрямку.

"Вислухав доповіді командирів на місцях, зокрема щодо питань, які потребують невідкладного вирішення. Віддав необхідні розпорядження для посилення стійкості оборони. Забезпечуємо підрозділи додатковою кількістю боєприпасів та дронів, зміцнюємо РЕБ та фортифікації", - додав головнокомандувач.

Покровський напрямок

Нагадаємо, що війська РФ не полишають спроб просунутися на Донеччині. За даними Об’єднаного стратегічного угруповання військ "Дніпро", ситуація залишається напруженою на Покровському напрямку і на Новопавлівському напрямку

Раніше ми писали, що у Покровськ неможливо заїхати через активні обстріли, що унеможливлює доставку гуманітарної та медичної допомоги.

Нещодавно стало відомо, що українські захисники змогли звільнити від російських окупантів селище Новоекономічне. Воно розташоване під Покровськом.

Також ми писали, що російські окупанти, ймовірно, готуються до "вирішального прориву" в районі Покровська. З цією метою вони стягують до міста сили та засоби. Проте Сили оборони контролюють ситуацію та утримують позиції на Покровському напрямку.

