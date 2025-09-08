Удар по Кабмину и блокирование польской границы: новости за выходные

В эти выходные Украина столкнулась с новыми атаками Российской Федерации. Оккупанты ударили по правительственному зданию. Тем временем польские фермеры снова заблокировали границу.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Удар по Кабмину

В ночь на 7 сентября Россия нанесла масштабный удар по Украине, применив более 800 средств воздушного нападения. Среди них были крылатые и баллистические ракеты, а также дроны.

В Киеве вражеские беспилотники попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах, а также впервые атаковали здание правительства в центре города.

СМИ написали, что удар по Кабмину может свидетельствовать о "прорыве мощнейшей системы ПВО" в Киеве.

В свою очередь премьер-министр Свириденко показала, как выглядит изнутри здание Кабмина после атаки россиян.

Заметим, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог также отреагировал на удар по Кабмину. Он отметил, что был там всего 2 недели назад.

Кроме Киева, взрывы раздавались в Одессе, Кривом Роге и Кременчуге. Стоит заметить, что в Кременчуге, где был поврежден мост через Днепр, движение уже восстановили.

Подробнее о последствиях обстрела читайте в материале РБК-Украина.

Трамп готов перейти ко второму этапу санкций и "наказать" Путина

В воскресенье после ночного обстрела Украины президент США Дональд Трамп заявил, что он готов перейти ко "второму этапу" введения санкций против России.

Председатель Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет также не исключал введения новых санкций против России после того, как россияне устроили массированную атаку по Киеву в ночь на 7 сентября.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент также подтвердил, что в Вашингтоне давно готовы усилить экономическое давление на Россию. Однако, по его словам, для этого необходима поддержка европейских союзников.

Блокирование польской границы

Днем в субботу польские митингующие начали акцию по блокированию движения перед пунктом пропуска "Медика-Шегини".

Ограничения движения касались только грузовых автомобилей. Тогда как пропуск легковых авто и автобусов осуществлялся в штатном режиме.

Место проведения акции было расположено примерно в 1 км от польского пункта пропуска "Медика".

Предварительно причиной протеста были названы низкие цены на сбыт зерновой продукции.

По сообщению польской стороны, уже с 15:30 по киевскому времени пропуск грузовых транспортных средств осуществляется каждые 15 минут в обоих направлениях, а к 17 часам акция завершилась.

В Киеве раненой во время обстрела женщине провели экстренные роды

В Киеве во время массированной атаки 7 сентября медики провели экстренное кесарево сечение 24-летней женщине, которая получила ожоги большой площади и глубины.

Инцидент произошел в Святошинском районе, где вражеский удар пришелся на многоэтажку, в которой находилась пострадавшая.

Младенец и роженица сейчас находятся в реанимации, врачи борются за их жизнь.

ССО вывели из строя Ильский НПЗ

Силы специальных операций Украины вывели из строя Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

Как оказалось, операцию проводили во взаимодействии с российскими партизанами.

Известно, что российский нефтеперерабатывающий завод полностью вышел из строя и не сможет работать, пока не будет отремонтирована установка.

В ГУР назвали количество солдат, которых завербовала РФ с начала года

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что российские оккупанты пока смогли призвать в армию около 280 тысяч единиц живой силы с начала года.

По его данным, ежемесячно россияне призывают в армию 35 тысяч единиц личного состава.

Смертельное ДТП на Харьковском шоссе в Киеве

В Дарницком районе Киева в воскресенье, 7 сентября, произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли два человека, еще три человека получили травмы и были госпитализированы.

По предварительной информации, около 17:00 24-летний водитель Audi, двигаясь с превышением скорости по Харьковскому шоссе, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan.

Заметим, что из-за этого ДТП в Киеве перекрыли движение по Харьковскому шоссе. РБК-Украина показывало видео с места аварии.

ВСУ восстановили в пять раз больше территорий, чем потеряли

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что украинские военные имеют успехи на нескольких направлениях фронта.

В частности на Покровском и Добропольском удалось деоккупировать значительную часть фронта. По его словам подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли, потеряв в августе 5 кв. км.